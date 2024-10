Elvonul a front, de záporok, zivatarok így is kialakulhatnak

Pénteken a tartós csapadék délelőtt keleten is megszűnik, a frontális felhőzet elvonul. Az északnyugati, északi szelet nagy területen élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések kísérik.

Országos előrejelzés: péntek estig

A tartós csapadék délelőtt keleten is megszűnik, a frontális felhőzet elvonul, mögötte azonban főleg az ország keleti harmadán erőteljes marad a felhőképződés. Arrafelé déli óráktól záporok kialakulása valószínű, egy-két helyen az ég is megdörrenhet. Másutt alapvetően napos idő várható gomolyfelhőkkel, az északnyugati tájakra sodródhat még be néhány zápor – írta honlapján a HungaroMet.

Az északnyugati, északi szelet nagy területen élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Késő estére 8 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Országos előrejelzés: péntek estétől szombat reggelig

Az Északi-középhegységben és a Duna-Tisza közén felhős marad az idő, másutt derült lesz az ég, emellett reggelre a szélcsendesebb Északkelet-Dunántúlon köd képződhet. A felhősebb részeken néhány zápor előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű.

Az északias szél eleinte nagyobb területen lesz élénk, reggelre azonban egyre inkább mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 11 között alakul, de az északi völgyekben és a szélcsendesebb nyugati tájakon néhány fokkal hidegebb is lehet.

