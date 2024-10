A tanárképzés szakmai gyakorlatának elősegítésére kötött együttműködési megállapodást a Debreceni Egyetem

Együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem a Debreceni Tankerületi Központtal és a Debreceni Szakképzési Centrummal a tanárképzés szakmai gyakorlatának elősegítésére.

A pénteken aláírt megállapodás értelmében a pedagógushallgatók már az első évtől gyakorlaton vesznek részt, amelynek során mentorpedagógusok kísérik majd őket – mondta el Forisek Péter, az intézmény Pedagógusképző Központjának főigazgatója az aláírás előtt tartott sajtótájékoztatón.

Pósánné Rácz Annamária, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára azt mondta,

az együttműködésből jól látszik, hogy az egyetem és a partnerek elkötelezték magukat a minőségi tanárképzés mellett.

A mentorprogramot méltatva kiemelte, ez biztosítja, hogy olyan tanárok foglalkozzanak a tanárjelöltekkel, akik maguk is a legjobbak a szakmájukban. A most megkötött együttműködés olyan jó és példaértékű gyakorlat, amelyet akár országos méretűvé is lehet majd szélesíteni – mondta a helyettes államtitkár.

Pósánné Rácz Annamária közölte: az egyetemektől a kormány azt várja, hogy legyenek a gazdasági élet motorjai, valamint a kulturális élet és a tudásközvetítés központi elemei a saját régiójukban.

Türk László, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója „óriási ajándéknak” nevezte, hogy 75 tanár tudja ingyenesen elvégezni az egyetemen a mentorképzést, amely – szerinte – azért lesz nagyon hasznos, mert a tanári hivatást nem lehet tankönyvből megtanulni.

Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja úgy fogalmazott, Debrecen a lehetőségek városa,

hiszen a szakképzésben tanuló diákok számára kettős jövőképet tud biztosítani: gyors elhelyezkedést a munkaerőpiacon vagy továbbtanulást az egyetemen.

Tíz évvel ezelőtt még lemondott a felsőoktatásról az, aki a szakképzést választotta, de mostanra a szakképzés és a felsőoktatás összekapcsolódott, így a szakképzés a felsőoktatás „előszobájává” vált – mutatott rá a kancellár.