Széllel és felhőkkel érkezik az ősz

Nyugatról kelet felé frontális felhőzet és gyengülő csapadékzóna vonul, így a keleti harmadban is beborul az ég, miközben délelőttől délnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet – írja a HungaroMet. A legtöbb napsütés a Dél-Dunántúlon valószínű, de gomolyfelhők képződnek, amelyekből záporok előfordulhatnak, akár még az ég is megdörrenhet.

A déli, délnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között valószínű, inkább csak helyenként lehet ennél kissé hűvösebb.

Fotó: met.hu

Keleten a front érkezése előtt áll be a maximum. Késő este 13, 18 fok várható.

Derült vagy fátyolfelhős idő várható, de keleten, északkeleten lesznek vastagabb felhőzettel borított tájak is. Ott kevés helyen még előfordulhat kisebb eső, ami legkésőbb hajnalra mindenhol megszűnik. Az Északi-középhegység szélvédett völgyeiben ködfoltok képződhetnek. A déli, délnyugati szél a Dunántúlon egyre inkább feltámad, a nyugati, északnyugati részeken viharos széllökések is várhatók. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 között várható, de a szélvédettebb északkeleti tájakon ennél kissé hidegebb is lehet.