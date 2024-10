Mi áll a magyar kormány megfontolásai mögött az illegális migrációval kapcsolatban? Erről szólt az MCC kerekasztal-beszélgetése

Könyvbemutatót és kerekasztal-beszélgetést tartottak az MCC Scruton-ben Rétvári Bence parlamenti államtitkár részvételével. A Guarding the Gates of Europe - the Hungarian Approach to Migration átfogó módon, a kritikusok által elhallgatott tényekkel és adatokkal alátámasztva mutatja be a magyar migrációs politikát.

Mikor 2015-ben több európai ország tágra nyitotta kapuit az irregulárisan érkező migránsok előtt, Magyarország más utat választott. A kormány a schengeni határokat megvédendő határkerítés építésébe kezdett, új, az irreguláris migrációt szankcionáló törvényeket hozott, az elkövetkező években pedig következetesen ellenált a migránsok más uniós országokból való betelepítésének. Nyugat-Európától emiatt sokan bevándorlásellenességgel, idegenellenességgel, sőt, embertelenséggel vádolták Magyarországot. A retorikai támadásokon túl, az Európai Unió eljárások sorát indította Magyarország ellen. Mindhiába. Kapcsolódó tartalom Rétvári Bence: Magyarországon nem lesz migránstábor A magyar kormány azóta is kitart migrációkritikus álláspontja mellett. Mi áll a magyar megfontolások mögött? A Guarding the Gates of Europe – the Hungarian Approach to Migration az első angol nyelvű kiadvány, amely átfogó módon, a kritikusok által elhallgatott tényekkel és adatokkal alátámasztva mutatja be a magyar migrációs politikát. A Migrációkutató Intézet eseményének meghívott vendégei könyvbemutatóval egybekötött kerekasztal-beszélgetés keretében járták körbe a témát. A szerdai esemény az MCC Scrutonben, a Tas vezér utcában került megrendezésre. A beszélgetésen Rétvári Bence miniszterhelyettes, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Dezső Tamás, a Migrációkutató Intézet főigazgatója, Marsai Viktor, az intézet igazgatója, valamint Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője vettek részt. A kerekasztal-beszélgetés moderátora Kovács Blanka elemző volt. Kapcsolódó tartalom A magyar kormány migrációval kapcsolatos álláspontja 2015 óta változatlan Rétvári Bence felháborítónak nevezte, hogy az Európai Unió Bírósága 200 millió euróra, vagyis 80 milliárd forintra büntette Magyarországot, mert nem hajtja végre az unió migrációs politikáját. Kiemelt kép: hirado.hu grafika