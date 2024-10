A magyar családok továbbra is számíthatnak a kormány támogatására – mondta a közösségi oldalakon szerdán közzétett videójában Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára.

Mára harmincnál is több támogatási forma áll a magyar családok rendelkezésére – kezdte videóját Zsigó Róbert. A kormány azt szeretné, hogy mindenki maximálisan ki tudja használni ezeket – hangsúlyozta.

„Mi nem akarjuk megmondani senkinek, hogy vállaljon-e, illetve, hogy hány gyereket vállaljon. Aki viszont gyermeket, gyermekeket vállal, nevel, az számíthat a kormányzati támogatásokra” – jelentette ki.

A magyar családtámogatási rendszer különlegessége, hogy az életút egészében rendelkezésre áll. A házasságkötéstől a gyermek megszületésén át a bölcsődei, óvodai és iskolai időszakot is beleértve a munkavállalás, az otthonteremtés, a felsőfokú tanulmányok idején is – mondta az államtitkár. Támogatják, hogy a nagyszülők is segíthessenek a gyermekek, unokák nevelésében – emelte ki.

Kapcsolódó tartalom Zsigó Róbert a fiatal házasok támogatási lehetőségeit ismertette

A következő hetekben bemutatják a leggyakoribb élethelyzeteket, támogatásokat – mondta. „Mi mindent azért teszünk, hogy Magyarországon minden gyermek megszülethessen, és biztonságban nevelkedhessen. A magyar családok továbbra is számíthatnak ránk” – jelentette ki videójában Zsigó Róbert.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)