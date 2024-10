Rétvári Bence: Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa

A kormány megfontolandónak tartja a polgármesterek bérének emeléséről szóló LMP-s javaslatot, de nemcsak a városvezetők, hanem az önkormányzati dolgozók fizetését is rendezné – hangzott el hétfőn napirend előtt az Országgyűlés ülésén, ahol emellett a termelői piacokról és az állatvédelemről is beszéltek a képviselők.

LMP: emeljük meg a polgármesterek fizetését

Kanász-Nagy Máté (LMP) az önkormányzatiság erősítését, a polgármesterek munkájának megbecsülését szorgalmazta, szerinte a most elkezdődött új önkormányzati ciklus elején kell rendezni a polgármesterek fizetését. Közölte: a parlament előtt van az LMP javaslata, amely a kerületi és a megyei jogú városok polgármestereinek fizetését a mindenkori nemzetgazdasági átlagbér négyszeresére, a főpolgármesterét pedig hatszorosára emelné.

Azzal indokolt: óriási felelőssége van a polgármestereknek, több tízmilliárdos költségvetések felett kell rendelkezniük, a jelenlegi fizetéseket ugyanakkor egy sok évvel ezelőtti jogszabály rögzíti, miközben az elmúlt időszakban 40-50 százalékos infláció volt.

A fővárosi önkormányzat működésével kapcsolatban üdvözölte, hogy valódi viták alakultak ki, szerinte jó lenne, ha ez a „szakmai pezsgés” beköszönne a parlament falai közé is. Megjegyezte: Karácsony Gergely főpolgármester tovább panaszkodott, de volt olyan képviselő – Vitézy Dávid – akinek javaslatait konszenzussal fogadta el a fővárosi önkormányzat.

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára úgy reagált: az ülésen valóban sok vita zajlott, azonban erősen kérdéses, hogy a fővárosi önkormányzat működése jelen pillanatban megfelel-e a jogszabályi feltételeknek. Legyünk bizakodók, hogy a főpolgármesternek sikerül úrrá lenni a kialakult káoszon – jegyezte meg.

Az államtitkár a polgármesterek bérére vonatkozó javaslatot megfontolandónak nevezte, szerinte az LMP kezdeményezése így „nyitott kapukat dönget”, kiindulási alapnak nem rossz, de további munkálatokat igényel. Jelezte, hogy a kormány az elmúlt hónapokban foglalkozott azzal, hogy a polgármesterek bérét sávosan határozzák meg, összefüggésben az általuk viselt felelősséggel.

Ugyanakkor – hangsúlyozta – nem elegendő csupán a polgármesterek fizetéséhez hozzányúlni, a kormány felelősséget visel az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselők bére iránt is. Emlékeztetett: időről időre az egyes ágazatok bérét a kormány rendezni kívánja, így a következő időszakban az „ország teherbíró képességével párhuzamban” az önkormányzati dolgozók helyzetét is napirendjére tűzi.

A Mi Hazánk „hazai vásár” rendezvénysorozatot indít

Dúró Dóra arról számolt be, hogy a Mi Hazánk elindítja a hagyományos piacokat megidéző „hazai vásár” elnevezésű rendezvénysorozatát, amelynek célja, hogy a helyi termelőket összekösse a fogyasztókkal, és az ország minden szegletébe elvigye a minőségi magyar árukat. A következő hónapokban minden vármegyében megszervezik a hazai vásárokat, első alkalommal most vasárnap Csongrád városában – közölte, hozzátéve, hogy a rendezvénysorozat fővédnöke Zacsek Gyula volt országgyűlési képviselő, aki 1990-ben az MDF piacokat megalapította.

A kezdeményezést azzal indokolta: az élelmiszerre fordított összegek 90 százaléka, több billió forint nem marad a helyi gazdaságban, hanem multinacionális cégekhez kerül, és ezen a kormány az elmúlt 14 évben nem változtatott, holott kétharmados felhatalmazása okán lett volna rá lehetősége.

Farkas Sándor, a vidékfejlesztési tárca államtitkára a kistermelői piacok fontos szerepét hangsúlyozta, szerinte ezek közösségi helyszínek is, amelyek a vidéki élet lelkét adják. Jelezte, hogy a kormány a következő évben még nagyobb mértékben támogatná a kistermelőket, rámutatott ugyanakkor arra, hogy a magyar fogyasztóknak a tömegárukra is a szüksége van. Szerinte a kistermelői és a nagy élelmiszeripari beruházások összehangja teremti meg annak lehetőségét, hogy 25 millió embernek tudjanak biztonságosan élelmiszert előállítani.

Párbeszéd: Magyarország állhatna az európai állatjóléti reform élére

Szabó Rebeka (Párbeszéd) arról beszélt: ha tényleg Magyarország kapja majd meg az állatjólétért felelős uniós biztosi posztot, az hatalmas lehetőség lenne arra, hogy a magyar állatvédelem gyakorlatát rendbetéve, hiteles példával állhasson oda Magyarország az európai reformok élére. Megjegyezte: sajnos, egyelőre erre nem látja a kormányzati szándékot, illetve az ezt képviselni tudó hiteles személyiséget sem.

Szerinte az állatjólét kérdésében Magyarország európai összehasonlításban a sor végén kullog, hazánk Európa-szerte hírhedt az állatokat szörnyű körülmények között tartó „illegális kutyagyárakról”, és arról, hogy ezzel a jelenséggel a kormány nem tud mit kezdeni. Jelezte: a haszonállatok ügyében egész Európában bőven van tennivaló.

Répássy Róbert, az igazságügyi tárca államtitkára válaszában Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos munkájáról tájékoztatott. Elmondta: Országgyűlés 2022-ben állatvédelmi törvényt fogadott el, létrehozva a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítványt. Az alapítványnak 250 millió forintot biztosított a kormány, majd 2024-ben további egymilliárd forinttal emelte meg a felhasználható keretösszegét – tette hozzá.

A közbiztonságról, az egyházakat érintő pedofilügyekről és a Dunaferr helyzetéről is szó volt hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben.

Jobbik: az önvédelmi jog szélesítésére van szükség Lukács László György (Jobbik) értékelése szerint Magyarországon közbiztonsági válság van kibontakozóban, az elmúlt két évben nőtt a bűncselekmények száma. Kilőtt a drogbűncselekmények száma is, vidéken „drogpandémia” van – mondta. Hozzátette: a rendőrök egyre nehezebb helyzetben vannak, sokszor két-három mellékállást is el kell, hogy vállaljanak a megélhetéshez.

Közölte, a Jobbik azt javasolja a kormánynak, hogy az embereket vonja be a helyzet csillapításába. A Jobbik az önvédelmi jog „felturbózásán” fog dolgozni a következő időszakban – hangoztatta. Elmondta, a rendőröknek is biztosítani kell, hogy munkaidőn túl is meg tudják védeni a lakosságot, emellett szigorú drogellenes szabályokra van szükség.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kijelentette, Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, és a világban készített rangsorokban is az első 20 helyen szerepel az ország a közbiztonság területén. Ez nem a véletlennek köszönhető, „a közbiztonságunkat nem a lottón nyertük”, hanem következetes rendvédelmi politika van mögötte – mondta.

Az államtitkár szerint a Jobbik ismét az identitását keresi, most a közbiztonság témájába kapaszkodik. Azt is felhozta, hogy a Jobbik egy olyan párt, amely úgy került a magyar nyilvánosságba, hogy a Magyar Gárdát szervezte, amely igyekezett a jogszabályokat kijátszani.

Beszámolt arról is, hogy 2010 óta több rendőr dolgozik, több a rendőrörs, minderre pedig több forrást is fordítottak. A bűncselekmények száma pedig 2010-hez képest közel hatvan százalékkal csökkent – tette hozzá.

Momentum: a Fidesz rátelepedett az egyházakra Orosz Anna (Momentum) szerint a Fidesz rátelepedett az egyházakra, ez pedig súlyos következményekkel jár, a következményeket legfőképpen a gyerekek szenvedik el. Felidézte a bicskei ügyet, valamint a közelmúltban a kalocsa-kecskeméti egyházmegyében kiderült pedofilügyeket.

Azt kérdezte, miért nem tesz semmit a Fidesz, hogy felgyorsítsa az ügyek feltárását, hogy az egyház megtisztuljon, és a gyerekek biztonságban legyenek az egyházi intézményekben. Annyira összefonódtak az egyházzal, hogy az ügyek feltárása árt a Fidesznek. Az esetek rombolják az Isten, haza, család, vagyis a Fidesz saját magáról hirdetett álságos és hazug értékeit a választók szemében – mondta. Kitért arra is, ha a kormány olyan gyorsasággal járt volna el, ahogy Újbuda önkormányzata tette egy pedofilügyben, akkor gyerekek ezreit kímélték volna meg a szenvedéstől és az állami, egyházi intézményekben ténykedő szörnyetegek zaklatásától.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára azt mondta, a téma rendkívül fontos, és továbbra is világos, hogy minden bűncselekmény, különösen a kiskorúak ellen elkövetettek esetében a leghatározottabban fel kell lépni. Pedofília esetén pedig nincs kegyelem – rögzítette. Kitért arra, hogy míg 2010-ben 81, most közel 700 pedofil bűnelkövető van börtönben.

Emlékeztetett arra, hogy 2024 tavaszán az Országgyűlés tovább szigorította a pedofilokat sújtó büntetéseket. Hozzátette: a kormány elrendelte a gyermekvédelem teljes körű átvilágítását is.

Hangsúlyozta, az egyházak az államtól elválasztva működnek, és egyházi személyekre is vonatkoznak a büntetőjogi szabályok. Az MSZP a Dunaferr helyzetére hívta fel a figyelmet Komjáthi Imre (MSZP) a Dunaferr helyzetére hívta fel a figyelmet, miután csődeljárást indítottak a cég tulajdonosa ellen. Elmondta, a kormány kifizette a tulajdonos helyett a dolgozók elmaradt bérét, amely 17,8 milliárd forintba került. Nem helyes, hogy ilyen tulajdonosokat hoznak Magyarországra, akik azért jönnek, hogy nyerészkedjenek és megdézsmálják a magyar adófizetők pénzét – hangoztatta. Megjegyezte, hírek szóltak kínai befektetőkről, de most azt is hallani, hogy egy svájci-szlovák befektető nézte ki a céget. Reméli – folytatta –, hogy lesz munkájuk a Dunaferr dolgozóinak és nem hoznak ide legközelebb is gazdasági kalandorokat, akik csak a magyar adófizetők pénzére sóvárognak.

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára rögzítette, a dunaújvárosi vasmű nagyon fontos az országnak, az ottdolgozóknak és a beszállítóknak.

Elmondta, a Dunaferr megmentésére a magyar kormány az elmúlt 1-1,5 évben jelentős energiákat és pénzeszközöket fordított. Ugyanakkor nincsenek abban a helyzetben, hogy válogassanak az acélipari befektetők között – jelezte.

Hozzátette: a dunai vasmű megmentését fontosnak tartják, most is azon igyekeznek, hogy befektetőket találjanak. Azt mondta, a jelenlegi indiai tulajdonosnak mintegy ötven vállalata van a világban, joggal bíztak benne. Csalódnunk kellett nekünk is – fogalmazott.

A fogászati ellátásról, az aradi vértanúkra való emlékezésről, és az ukrajnai háborúról is szóltak a napirend előtti felszólalások hétfőn az Országgyűlésben.

DK: spórolás helyett szélesíteni kellene a fogászati ellátáson

Varju László (DK) szerint a kormány 62 évről 65 évre emelné az idősek ingyenes fogorvosi ellátásának korhatárát.

Mindez hárommillió embert érint – mondta az ellenzéki politikus. Hozzátette, hogy nem spórolni kellene az emberek fogászati ellátásának költségein, hanem kiszélesíteni az ellátást fogmegtartó kezelésre és fogpótlásra. Hozzátette: mintegy 30 milliárd forintra kellene emelni a praxistámogatások összegét, hogy a teljes és egészséges fogsor ne a tehetősek kiváltsága legyen. Szólt arról is, hogy az ellenzék már számos alkalommal tiltakozott a szakrendelők államosítása ellen, és azt kérte, erősítsék meg, hogy a kormány elvetette ezt az ötlet.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában emlékeztetett a Gyurcsány Ferenc kormányzása alatt bevezetett kórházi napidíjra és vizitdíjra, illetve arra, hogy a DK-s László Imre a kórházak 40 százalékát feleslegesnek tartotta. Hangsúlyozta: a fogászati ellátáshoz kapcsolódó életkorokon semmi nem fog változni, az elhangzottak csak egy társadalmi egyeztetésre bocsátott dokumentumban szerepeltek. Közölte: a szakrendelők állami fenntartásba vételére nincs általános terv, ez csak akkor történhet meg, ha ezt kéri az önkormányzat és az állam is átvenné, azaz szándékegység van. Az államtitkár megjegyezte: 2010 óta jelentősen nőttek az orvosi bérek, amelyek hozzájárultak a hálapénz kivezetéséhez is.

KDNP: a nemzet identitását erősíti az emlékezés

Simicskó István (KDNP) felszólalásában az aradi vértanúk emléknapjára emlékezett. Mint mondta, a magyarság Kárpát-medencei története sikerekben, illetve kudarcokban is gazdag, és a szabadságot nagyon könnyű elveszteni, visszaszerezni azonban csak komoly áldozatok árán lehet. Felidézte: a magyarok évszázadokon keresztül áldozatokat hoztak itt azért, hogy ma független, szuverén államként mondhatjuk el, hogy magyarok vagyunk. A nemzet identitását pedig erősíti az emlékezés – jegyezte meg. Beszédében idézett Knezich Károlytól, aki különösnek nevezte, hogy „Haynau bíró is keresztény, és én is az vagyok, csak az ördög keverhette így össze a kártyákat”. A kereszténydemokrata politikus szerint ezek a szavak a mai világra is érthetők – tette hozzá a nyugat-európai keresztény kultúrára utalva.

Válaszában Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkára hangsúlyozta: az aradi vértanúk és Batthyány Lajos is mind a hazáért és a nemzetért haltak meg. Csak fejet hajthatunk azért a hősiességért, bátorságért és hitért, amelyet vállaltak, akár magyar, akár német, vagy épp szerb származásúak voltak – jelentette ki. Felszólalásában megemlékezett a vértanúkat gyóntató minorita atyákról is, akik ott voltak a vesztőhelyen, és akiket néhány évvel később elért a bosszú. Cseh és morva börtönökben raboskodtak, és többen ott haltak meg – mondta. Akár szabadságharcainkról, a világháborúkról, vagy a ma pusztító háborúkról beszélünk, mindig tömegével vannak az elhunytak, a fiatal áldozatok – mutatott rá.

Fidesz: a csatatéren nincs megoldás, tűzszünet és béketárgyalás kell

Menczer Tamás (Fidesz) arról beszélt: a háborús helyzet súlyosabb, mint korábban bármikor, és napról napra eszkalálódik, romlik. Ukrajna nyugati fegyverekkel mélységi támadásokat akar Oroszország ellen indítani, az orosz válasz erre pedig atomfegyver bevetése is lehet. Ennek ellenére a háborúpártiak ugyanazt mondják, mint az elmúlt években: még több fegyvert a háborúba, akár katonákat is, és az sem kizárható, hogy a NATO összecsap Oroszországgal. Ebben a háborúban mindenki veszít, a csatatéren nincs megoldás, ott csak halottak vannak – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök békemissziójának fontosságát hangsúlyozta. Rámutatott: a magyar álláspont változatlan, eszerint azonnali és feltétel nélküli tűzszünetre, illetve béketárgyalásra van szükség.

Felszólalása végén Menczer Tamás a gazdasági semlegesség jelentőségéről is beszélt tíz pontban.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában megerősítette a magyar kormány konzekvensen hangoztatott álláspontját, miszerint a konfliktusnak nem a csatamezőn lesz vége, azt egy politikai megállapodással lehet lezárni. Jelezte: Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre azzal, hogy több százezer ukrajnai menekültön segít. Büszkeségének adott hangot azért, hogy Magyarország határozottan és bátran kiáll a béke mellett, a miniszterelnök pedig békemissziót indított a magyar EU-elnökség kezdetén. Brüsszel és a nyugat-európai elit szégyene az, ahogyan erre reagáltak – fogalmazott.

Kitért arra is, hogy Magyarország nem szeretné, ha egyfajta gazdasági-kereskedelmi vasfüggöny ereszkedne Európa és a világ több más része közé.

A meddő párokról, az egészségügyi szolgáltatásokról és a sürgősségi fogamzásgátló tablettákról is szó volt a kérdések között hétfő délután az Országgyűlésben.

Kérdések

DK: miért üldözi külföldre a kormány a meddő párokat?

Földi Judit (DK) arra várt választ a belügyminisztertől, miért üldözi külföldre a kormány a meddő párokat azzal, hogy 2022 közepe óta csak állami intézményben, szerinte lesújtó eredménnyel vehetők igénybe az őket gyermekhez segítő kezelések.

Válaszában Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára nagyon fontosnak nevezte a témát, mondván, egyre nagyobb kört érint a probléma. Jelezte: ezért bővítette a kormány a meddő pároknak adott lehetőségeket, például emelték a beültetési ciklusok számát, teljesen állami finanszírozásúvá tették a diagnosztikai kezeléseket és a gyógyszerellátást, mindezzel emelve a beavatkozások eredményeként megszületett gyermekek számát.

MSZP: hogyan férhet mindenki hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz?

Szintén a belügyminisztert kérdezte Gurmai Zita (MSZP); az emlőrák megelőzésének fontosságát hangsúlyozva a képviselő arra volt kíváncsi, hogyan biztosítható, hogy az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőek maradjanak a vidéki és alacsonyabb jövedelmű térségekben élők számára is.

Válaszában a megelőzés fontosságára utalt Rétvári Bence államtitkár, megemlítve, hogy az első Orbán-kormány vezette be 2002-ben a szervezett emlőszűrést, ahol tünet- és panaszmentes pácienseket vizsgálnak országszerte. Megjegyezte: 49 centrumban, országos lefedettséggel zajlik az ingyenes, mindenki számára felkínált szűrés, amivel nagyon sok későbbi megbetegedésnek elejét lehet venni, ám mivel a meghívottak jó része nem él a lehetőséggel; hozzájuk juttatják el a szűrőbusszal a vizsgálatot.

Drogprobléma megoldásáról kérdezett egy jobbikos képviselő

Ander Balázs (Jobbik) arra várt választ a belügyminisztertől, hogyan védik meg a becsületes polgárokat „a drogtól megveszett vadállatoktól”, és „mi lesz a hazai no-go zónákkal”, ahol a Kínában „kotyvasztott” szerek „vérengző fenevadat” csinálnak a használókból.

Válaszában Rétvári Bence – megjegyezve, a Jobbik korábban nem volt ilyen harcias a kábítószer-probléma kezelése kapcsán – azt emelte ki: a kormánytöbbség elfogadta Európa legszigorúbb Büntető törvénykönyvét, aminek része a szigorú büntetés és a rendkívül gyors reagálás az új pszichoaktív szerek megjelenésére, törzsképeletek alapján azonosítva a frissen a piacra kerülő új drogfajtákat.

Párbeszéd: beszerezhetők lesznek-e vény nélkül a sürgősségi fogamzásgátló tabletták?

Tordai Bence (Párbeszéd) is a belügyi tárca vezetőjét kérdezte, mégpedig arról, hogy kész-e a kormány felzárkózni az Európai Unió összes többi tagállamához, és eltörölni a 72 és 120 órás sürgősségi fogamzásgátló tabletták vénykötelességét?

Rétvári Bence annak a véleményének adott hangot: nem a parlament, hanem az illetékes szakmai szervezet hatásköre egy készítmény vényköteles voltának megállapítása. Az államtitkár hozzátette: mivel az illetékes hatóság álláspontja ellentétes a vénymentessé tétellel, ezért nem tervez a kormány ilyen változtatást.

Mi Hazánk: miért nem alkotmányos jog a készpénzhasználat?

A miniszterelnökhöz intézte kérdését Novák Előd (Mi Hazánk), azt tudakolva, miért halogatják a készpénzhasználat alkotmányos joggá tételét, „a totális digitális megfigyelés és az egy gombnyomásra történő állami pénzelvétel” rémét vetítve előre.

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára – a kérdés összetettségére hívva fel a figyelmet – azt emelte ki: a digitalizáció előretörése, a terrorizmus és a pénzmosás elleni fellépés, a gazdaság kifehérítésének szándéka is az elektronikus fizetések irányába hat. Jelezte: a kormány elkötelezett a készpénzhasználat mellett, ahogyan most, úgy a jövőben is biztosítják ennek feltételeit.

LMP: hány kórházban hagyott csecsemő van?

Kanász-Nagy Máté (LMP) a kórházban hagyott gyermekek statisztikai adatai után érdeklődött. Azt mondta, hogy idén több százra emelkedett a számuk, a korábbi 50-100-ról, mára 280-300 közé tehető. Mit mutatnak az éves adatok öt esztendőre visszamenőleg? – kérdezte. Arra is kíváncsi volt, hogy egy kisgyermek mennyi ideig kell, hogy várakozzon és mi az oka, hogy nem tudják megoldani biztonságos elhelyezésüket?

Rétvári Bence, a belügyi tárca parlamenti államtitkára közölte: egy, a helyzet megoldását célzó törvényjavaslatot elfogadtak júniusban, amit az ellenzéki pártok nem szavaztak meg. Az elmúlt időszakban folyamatosan nőtt a kórházban hagyott csecsemők számára, amire nagyon gyors megoldás kell találni – húzta alá. Ezért, ha hat hétig nem keresik a gyermeket a családból, örökbe fogadhatóvá nyilvánítják.

Fidesz: milyen eredménnyel zártak az Erzsébet táborok?

Herczeg Tamás (Fidesz) arra volt kíváncsi, milyen eredménnyel zártak az idei Erzsébet-táborok, és milyen tendenciák tapasztalhatók? Rámutatott: az ingyenes tankönyvek, a rászorulóknak nyújtott térítésmentes tanszercsomagok, a családi adókedvezmény és ingyenes étkeztetés mellett kifejezetten a gyermekek számára nyújtanak élményt ezek a táborok, amelyek egyre népszerűbbek.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta: 2012-ben indultak az Erzsébet-táborok és 2024 végére 1,2 millióra nőhet a bennük résztvevők száma. Kiemelte: évről évre egyre kedveltebbek az ottalvós táborok. Az Erzsébet-táborok különleges helyet foglalnak el a családtámogatási rendszerben, az ottalvós táborok jelképes összegekért vehetők igénybe – mutatott rá. Hozzátette: idén nyáron több mint negyvenezren nyaraltak a balatoni táborokban.