Rétvári Bence: A rendőrség, a terrorelhárítás és a katasztrófavédelem is használ drónokat

A rendőrség, a Terrorelhárítási Központ és a katasztrófavédelem már évek óta százas nagyságrendben használ drónokat – mondta a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára hétfőn Remeteszőlősön.

Rétvári Bence az I. Belügyi Drón Kupa megnyitóján a Rendőrképző Akadémián emlékeztetett: a drónkupa megrendezésének eredetileg tervezett időpontját az árvíz – sok más rendezvényével együtt – „átírta”. Hozzátette, hogy a drónok az árvíz idején sem pihentek, hiszen a védekezésnek fontos részét képezték: olyan helyekre lehetett küldeni őket, amelyeket gyalogszerrel, vagy még lovakkal sem lehetett jól megközelíteni. Figyelték, merre terjed a víz és hol van lehetséges veszélyhelyzet.

A BM parlamenti államtitkára azt mondta, hogy a drónok már ott vannak a rendőrség és a katasztrófavédelem mindennapjaiban. A drónok segítik a közlekedés biztonságának fenntartását, a helyszínelést és a határvédelmet is. Kisebb határsértő csoportok feltérképezésében is részt vesznek, de sok más bűnüldözési tevékenységben is alkalmazzák őket.

Rétvári Bence hangsúlyozta:

A kormány arra törekszik, hogy a drónok képességeit minél hamarabb, minél több területen ki lehessen használni

– említette meg az államtitkár. Hozzátette, mivel egyre profibbak azok, akik a drónokat kezelik, a drónkupán többévnyi rutint mutatnak be.