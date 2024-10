Kövér László: Csak semmi pánik!

Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz választmányának elnöke szerint nem történt más, minthogy a Gyurcsány Ferenc által gyűlöletből ácsolt pódiumról, a hátsó lépcsőn felkapaszkodva, Magyar Péter letaszította a baloldal vezérét, összegyűjtve azt a harminc százaléknyi szavazót, akinek annyi üzenet elegendő, hogy ne Orbán Viktor vezesse az országot.

Kövér László a Magyar Nemzetnek interjújában elmondta, egyáltalán nem ért egyet azzal a helyzetértékeléssel, hogy a Fidesz válságban lenne.

„Sem a Fidesz, sem az ország nincs válságban, de a világ kétségtelenül nagy bajban van. A történelem furcsa fintora, hogy amikor több mint száz év után végre belül kezdtük rendezni közös dolgainkat, történelmi adósságainkat, ledolgozni a hátrányunkat, amit a XX. század okozott, kívülről előbb a Covid, aztán a háború és az ezzel járó gazdasági nehézségek törnek ránk. Mindehhez járulnak hozzá azok a kulturális, értékrendbeli problémák, amelyek Európa identitásvesztésével fenyegetnek. Ennek a világnak a részeként próbáljuk a szuverenitásunkat, az értékeinket és az életmódunkat megvédeni, illetve a magunk erejéhez mérten hozzájárulni ahhoz, hogy Európa rátaláljon önmagára, és a világ is jobb irányba forduljon” – fogalmazott.

Magyar Péter politikai színrelépésével kapcsolatban kiemelte, hogy

pánikra semmi ok nincs, a Fidesznek politikai stratégiájában nem kell változtatnia, de a politikai kommunikáción módosítania kell, mert azt Magyar átalakította.

„Feltűnt a politikai küzdőtéren egy eddig ismeretlen, új ellenfél, aki összegyűjtötte azon ellenzéki szavazókat, akiknek régóta elegük volt Gyurcsányékból, a momentumos ostobákból, a nem létező Párbeszédből, meg a hangoskodó Tordaikból és Szabó Tímeákból, illetve a Jobbikból, amelyik annyira belebonyolódott a saját cseleibe, hogy már azt sem tudja, honnan indult és merre tart. Semmi más nem történt eddig” – mondta, ugyanakkor kitért rá, hogy megnyugodni nem szabad.

„Erről szó sincs, hiszen a kormányzati feladat gyakorlása állandó kihívással és – talán szükségszerűen – emberi hibákkal is jár. Mindezzel együtt abból indulok ki, hogy tizennégy éve kormányzunk, és a teljesítményünket reálisan értékelve, önteltség nélkül kijelenthető, hogy ez a politikai közösség az ország élén történelmi tetteket hajtott végre. Először is 2010 után megoldotta azt a pénzügyi-gazdasági válságot, ami egy totális államszervezési, illetve erkölcsi krízissel társult – előbbi a közbiztonság összeomlásában, utóbbi a határon túli magyarokat megalázó dicstelen népszavazásban csúcsosodott ki. Mindezt a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal hagyta ránk örökül” – tette hozzá.

Kövér László hangsúlyozta, hogy 2012-től egészen 2022-ig olyan évtizednek voltak a részesei, amely statisztikai mutatókkal igazolhatóan száz év óta nem látott gyarapodást hozott az országnak, benne a magyar családok többségének életében is. Az adósrabszolgaság szakadékának széléről rántották vissza az országot, és családok százezreit mentették ki a devizaadósság csapdájából. Ráadásul nemcsak jelentős mértékben csökkentették a bruttó hazai össztermékhez képest fennálló államadósságot, de annak szerkezetét is átalakították: nagy részét forintosították, és fontos változás az is, hogy már jórészt a magyar emberek hitelezik az állam működését a kincstárjegyeken, állampapírokon keresztül, ami pénzügyi biztonságot hozott az országnak.

„Ezt az tette lehetővé, hogy folyamatosan nőtt a családok felhalmozása. Egy segélyalapú társadalompolitika helyett munkaalapú gazdasági modellt hoztunk létre, melynek eredményeképpen ma többen dolgoznak hazánkban, mint bármikor 1990 óta. Mindezek mellett olyan családtámogatási rendszert sikerült felépíteni, ami a világ számos pontján mintaként szolgál” – mondta a lapnak adott interjúban.

Kiemelte, hogy

az elmúlt tizennégy év hozadéka az is, hogy Orbán Viktoron keresztül Magyarország ma olyan tényező az európai és a világpolitikában, amit az ország mérete, gazdasági potenciálja nem indokol.

„Ugyanakkor az is tény, hogy 2022 februárja után, az orosz-ukrán háború kitörése és az erre válaszul adott, katasztrofálisan elhibázott uniós szankciós politika következtében megtört ez az előbb említett lendület, olyan kihívások tornyosulnak előttünk, amelyekre még nem találtuk meg a megfelelő választ. A miniszterelnök éppen ezt a kivezető utat keresi, amikor gazdaságpolitikai fordulatról, illetve gazdasági semlegességről, a blokkosodásba való beleszorulás helyett széles körű kapcsolatépítésről vagy arról beszél, hogy miként küzdhetné le Európa a migrációs válságot vagy hogyan növelhetné a versenyképességét” – fogalmazott az Országgyűlés elnöke.

Kövér László szerint – jó esetben – az csak a kezdet, hogy az utóbbi hónapokban sorra nyerik a választásokat helyi vagy országos szinten a bevándorlásellenes, nemzeti, szuverenista pártok, miközben olyan intézkedéseket vezetnek be például a határellenőrzés terén, amelyekért Magyarországot bünteti az Európai Unió, ugyanakkor nem biztos, hogy ez a folyamat a demokrácia keretein belül végbe tud menni.

„A nyugat-európai emberek többsége ugyanazt vallja a lényeges kérdésekben, amit a magyar kormány is képvisel a migrációs politikában, az orosz-ukrán háború kezelésében, a szankciók ügyében vagy az LMBTQ-propaganda kapcsán. Ők is pontosan látják országaikban a problémákat, de az uralkodó elit igyekszik elszigetelni a választókat azoktól a pártoktól, amelyek radikális válaszokat ígérnek” – mondta.

A közelgő amerikai elnökválasztás kapcsán kifejtette, hogy „az európai szuverenistáknak úgy kellene Donald Trump győzelme”, mint egy falat kenyér, mert a demokrata szélsőbaloldal és a Trump vezette jobboldal szemlélete között égbekiáltó különbség van, míg a magyar kormányt sokan bírálják, amiért mindent egy lapra, Trumpra tett fel.

Kiemelt kép: Kövér László, az Országgyûlés elnöke (Fotó: MTI/Kovács Attila)