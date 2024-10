Idén az aradi vértanúkra emlékezett a Nemzeti Vágta

Minden évben egy történelmi személyt vagy eseményt állít középpontba a Nemzeti Vágta, az idén az aradi vértanúkra emlékeztek Szilvásváradon – mondta Szotyori Nagy Kristóf versenyigazgató az M1 aktuális csatorna hétfői adásában.

A rendezvény célja a lovas hagyományok felelevenítése és új tartalommal gazdagítása volt, amely hozzájárul országunk hírnevének, imázsának építéséhez – hangsúlyozta a versenyigazgató, hozzátéve: a Nemzeti Vágtán megjelenő lovas programok jellemzőek a magyarokra, így a csikósok és a puszta ötös, a lovas történelmi bemutatók és az Ördöglovasok bemutatója, amelyek mind Magyarország hírnevét viszik a világban.

Emlékeztetett: Galaxy beleírta magát a Nemzeti Vágta történelmébe, hiszen a sárga ló harmadszor nyert három különböző település színeiben. Idén Tóbiás Zsuzsa volt a lovasa Decs színeiben, de meg kell említeni Molnár Gyöngyi korábban győztest is, aki felkészítette a lovat.

Kiemelte:

láthatóan egyre több gyerek szeretne versenyezni, ezért számukra két korosztályban rendeztek futamokat, a Huszárgyerek Vágtát a 10-13 éveseknek, a Kishuszár Vágtát a 14-17 éveseknek.

Az elővágtákról elmondta: idén kilenc határon belüli és négy határon túli elővágtát is tudtak rendezni, tehát a határon túli magyarságnak is komoly megjelenési lehetőséget tudtak biztosítani.

A jövő évi Nemzeti Vágtáról elmondta: az elővágták rendszeresen májusban indulnak, így a tél folyamán próbálják összeállítani a versenynaptárt. Hozzátette: az még kérdés, hogy a versenynek Szilvásvárad ad-e otthont, vagy vissza tudnak térni a Hősök terére.

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kitért arra is: nemcsak Magyarországon, hanem a világban is azt tapasztalják, hogy inkább a lányok kezdenek el lovagolni. Észlelhetően a profi sportban is sokkal több nő van, de a vágtán is azt látták, hogy a hatvan település kétharmadában hölgylovas állt rajthoz. Talán a nők kötelességtudóbbak, és közelebb áll hozzájuk a lóval való gondoskodás, foglalkozás – fűzte hozzá.