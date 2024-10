Nagy Ervin politikai elemző szerint Magyar Péter kapkodva keresi azokat a témákat, amelyekkel a sajtóba tud kerülni

Magyar Péter kapkodva keresi azokat a témákat, amelyekkel be tud kerülni a sajtóba, címlapon tud lenni és amivel azt a fajta magatartást tudja erősíteni, ami miatt egyelőre a szimpatizánsai kitartanak mellette - mondta szombaton az M1 aktuális csatorna műsorában Nagy Ervin politikai elemző, a Mandiner munkatársa.

A politikai elemző szerint „nagyon sok kellemetlen ügy” került nyilvánosságra nyáron Magyar Péterrel kapcsolatban, többször „ellentmondásosan viselkedett”, és ezekről próbálja elterelni a figyelmet. Úgy vélte, a közmédia épülete elé meghirdetett szombati tüntetés célja az „Orbán-fóbia” fokozása, a témakeresés és a figyelemelterelés.

Nagy Ervin emlékeztetett: korábban az MTVA többször is hívta a Tisza Párt elnökét különböző vitaműsorokba, melyeket visszautasított, később azonban elment az M1 és a Kossuth Rádió műsorába is. A politikai elemző ezért „okafogyottnak” tartja a tüntetést.

Érdekesnek nevezte, hogy Hadházy Ákos is jelezte részvételét a tüntetésen, hiszen – mint mondta – az utóbbi időszakban ő volt a leghangosabb kritikusa a Tisza Párt elnökének. Nagy Ervin szerint az országgyűlési képviselő azért megy el a tüntetésre, hogy „ő is bekerüljön a médiába, ő is ott legyen a címlapokon”.

Arról is beszélt, hogy Magyar Péter korábban azért próbálta „eltolni” maga mellől az ellenzéki baloldali pártokat, mert azok szavazóit akarta megszerezni. Hozzátette: ez nagyjából sikerült is, a politikába való belépése és annak részsikere az, hogy „letarolta a baloldalt”, és a baloldali szavazókat maga mellé állította. Nagy Ervin szerint ebbe „logikusan az illeszkedik bele”, hogy nem működik együtt ezekkel a pártokkal, nem működik együtt Gyurcsány Ferenccel és a többiekkel, de ez „egy kommunikációs trükk”.

Szerinte ha „lehántjuk Magyar Péter mondandójáról a burkot”, nem marad más, csak ugyanaz, amit a baloldal az elmúlt 14 évben tett.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)