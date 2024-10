Az a magyar, aki szívében magyar, szögezte le Potápi Árpád János

Az a magyar, aki szívében magyar, aki közösséget vállal azzal a sorssal, amelyet az évszázadok rajzolnak ki a magyar nemzet számára – mondta Potápi Árpád János az erdélyi Szentegyházán, az aradi vértanúk tiszteletére rendezett megemlékezésen pénteken.

A nemzetpolitikai államtitkár szerint – bár szülőhelyük, származásuk, anyanyelvük alapján a vértanúk nem mindegyike minősülne magyarnak, ők a végsőkig vállalták ezt a sorsközösséget.

Potápi Árpád János szerint a magyarságtudat sokféle névsorhoz kötődött a különböző korokban, a honfoglaló magyarokat vezető hét vezértől kezdve az Aranycsapatig. Ilyen névsor az október 6-án kivégzett 13 aradi vértanú, és Batthyány Lajos, Magyarország Pesten kivégzett első miniszterelnökének neve – tette hozzá -, akik azonban „mást adtak hozzá a haza történetéhez, mint a győztesek vagy a bajnokcsapatok”. A szabadságharc vértanúi elsősorban reményt adtak a nemzetnek azzal a méltósággal, amelyet a bukás után tanúsítottak – mondta.

„Megtanítottak minket méltósággal élni a bukás után is, megadva a reményt ennek a nemzetnek, hogy minden rossz és minden bukás ellenére itt vagyunk, magyarok vagyunk, és a Kárpát-medence legnagyobb nemzete vagyunk ma is (…) Október 6-a után is, vagy majd 1956. november 4-e után is, minden gyásznap után is. Nekünk, magyaroknak hittel és bizalommal kell fordulnunk a jövő felé, hiszen a vesztes csaták után, a vesztes háborúk után nekünk mindig a békét kell megnyernünk” – fogalmazott Potápi Árpád János.

Az államtitkár szerint október 6-án nemcsak az aradi vértanúk, hanem a sok ezer névtelen, vagy csak kevesek által ismert hős előtt is tiszteleg a nemzet, erre példaként a szabadságharcban 19 évesen elesett szentegyházi huszárt, Szőcs Andrást említette.

„Emlékezzünk az 1848-49-es hősökre, mindazokra, akik az életüket áldozták a hazáért, és természetesen emlékezzünk azokra az emberekre is, akik névtelenül, de tovább vitték a nemzetet” – mondta az államtitkár a székelyföldi megemlékezésen.

A politikus köszönetet mondott a Szentegyházi Hagyományőrző Huszár Egyesületnek, Mihály József kapitánynak, Sándor Péter elnöknek, valamint Lőrinc Csaba szentegyházi polgármesternek, amiért a huszár hagyományok megőrzésével és továbbadásával erősítik a magyar nemzettudatot a fiatalokban.

A szentegyházi hősök emlékművénél rendezett pénteki megemlékezés annak a háromnapos rendezvénysorozatnak a nyitánya volt, amelyet Őszi Hadjárat címmel az idén 19. alkalommal szervez a Szentegyházi Hagyományőrző Huszáregyesület. Ezen a – Székelyföldről és több magyarországi településről összesereglett – hagyományőrzők azt a toborzót idézik fel, amelyet Bem József 1848-ban indított a székely falvakban.

A Székelyhon hírportál szerint a nemzetpolitikai államtitkár is csatlakozik szombaton ahhoz a 120 lovashuszárhoz és 75 szekeres hagyományőrzőhöz, akik a Szentegyházasfalu-Szentkeresztbánya-Bányatelep-Pósfalu-Lövéte útvonalon vonulnak végig újabb „katonákat” verbuválva. A tervek szerint egy csatajelenetet is felelevenítenek a Vargyas Lázon.

Az esemény vasárnap is folytatódik: a 9 órás reggeli szentmisét követően a szentegyházi Papkútjánál gyülekeznek a résztvevők, ahol közös bográcsozás, és színpadi műsorok lesznek, majd kiértékelővel és hosszan tartó énekórával zárul az Őszi Hadjárat.

Kiemelt kép: Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Kiss Gábor)