A közmédia székházához szervezett tüntetést Magyar Péter

A közmédia szákházához szervezett tüntetést szombat délutánra Magyar Péter. A Tisza Párt vezetője egyebek mellett azt kifogásolta, hogy nem kapott meghívást az MTVA műsoraiba, de arról nem beszélt, hogy ő és párttársai több szereplési lehetőséggel sem éltek.

„Tiszás vagyok, színész vagyok és erre nagyon büszke vagyok” – kezdte Nagy Ervin színművész, aki elsőként lépett a tüntetés színpadára.

A színművész meg van győződve arról, hogy Magyarországon félelem uralkodik, ami ellen csak a Tisza párt képes fellépni.

„Én az utolsó csepp véremmel, az utolsó leheletemmel azért fogok Tiszával küzdeni, hogy ez soha többet ne legyen a magyar történelemben” – mondta.

Nagy Ervin színész beszédet mond a Tisza Párt demonstrációján az MTVA óbudai székháza előtt 2024. október 5-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd).

Az MTVA elleni tüntetések állandó szereplője Hadházy Ákos is színpadra lépet. A Magyar Pétert eddig többször kritizáló baloldali országgyűlési képviselőt most maga a pártelnök, konferálta fel. Hadházy Ákos bírálta korábbi baloldali szövetségeseit is, mert azok szerinte nem hittek abban, hogy változásokat érhetnek el.

„Akkor lesz változás, ha az új politikusok ezt máshogyan gondolják” – mondta Hadházy Ákos.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő beszédet mond a Tisza Párt demonstrációján az MTVA óbudai székháza elõtt 2024. október 5-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd).

Magyar Péter beszédében a közösségi oldalán korábban közzétett 16 pontból álló követelésiről is beszélt.

„El kell érnünk, hogy a Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság vezetésébe kinevezett bábokat leváltsák. El kell érnünk, hogy változzanak a sajtóra vonatkozó jogszabályok és legyen végre valós következménye annak, ha a bíróságot… A bíróságok egy sajtóorgánumot rendszeresen elítélnek hazugságért, rágalmazásért, vagy éppen ferdítésért” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt demonstrációján az MTVA óbudai székháza előtt 2024. október 5-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd).

Ezután Magyar Péter bojkottot hirdetett az általa propagandának nevezett médiumok ellen.

„Most bojkottot hirdetünk a propaganda minden médiacsápja ellen. Kérem, hogy hétfőtől senki ne nézze, ne olvassa a propaganda termékeit, akkor se, ha éppen ott megy a kedvenc sorozata” – buzdította hallgatóit.

Ennek ellentmond, hogy Magyar Péter főként azért szervezte a demonstrációt az MTVA székháza elé, hogy a közmédiában élő adásban szerepelhessen. Tette ezt úgy, hogy három hét alatt hatszor hívtuk a Tisza Párt politikusait élő adásba.

Szeptember 12-én Dávid Dórát, aki nem jött el.

Szeptember 19-én Magyar Pétert, aki nem jött el.

Szeptember 26-án Gerzsenyi Gabriellát, aki nem jött el.

Ugyancsak szeptember 26-ra Ordas Esztert, aki nem jött el, helyette Magyar Péter szerepelt a televízió és a rádió stúdióiban, élő adásban.

Október 3-ra is volt egy meghívása Magyar Péternek, amire nem jött el és Ordas Eszternek is, aki szintén nem jelent meg a közmédia élő, egyenes adásában.

Hat élő adásból egy alkalommal fogadták el tehát a közmédia meghívását.

A tüntetés végén Magyar Péter bement a közmédia székházába, és átadta a 16 pontos petícióját.

Az MTVA képviselője átvette tőle a petíciót, és tájékoztatta őt, hogy a közmédia beszámolt a rendezvényről, és átadta neki az erről szóló MTI-hírt. A demonstráció résztvevőit ezután felszólították, hogy alkossanak élőláncot az MTVA épülete köré.

Magyar Péter 18 órakor bejelentette: a tüntetésük hivatalosan véget ért.