A közmédia feletti politikai felügyeletet is visszaállítaná Magyar Péter 16 pontos követelésében

Magyar Péter az m1 és a Kossuth Rádió vendége volt szeptember 26-án élő adásban és most mégis azért tüntet, hogy élő adásban szerepeljen. A politikus 16 pontos követelést is közzé tett. A hírműsorainkban természetesen beszámolunk a rendezvényről és továbbra is hívjuk műsorainkba az ellenzéki pártok képviselőit, így Magyar Pétert is – hangzott el az M1 Híradóban. A tüntetésről a hirado.hu is beszámol.

Magyar Péter erőszakos akcióval fenyegetőzik szombati, „nyílt levélnek” titulált írásában. Miközben élő közvetítést követel, felemlegeti a 2006-os erőszakos eseményeket, amelyek a Szabadság téren zajlottak a televízió akkori székházánál. Magyar Péter arról is ír, hogy 16 pontos követelése van, amely szerinte a közmédia valódi közszolgálati médiává alakításáról szól. Olyanok szerepelnek benne, mint a vezérigazgató, továbbá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) vezetőinek lemondása. De visszaállítaná a közmédia feletti politikai felügyeletet is, és követeli a sajtó-helyreigazítási szabályok módosítását. Beleavatkozna a műsorstruktúrába is, amikor követeli a késő esti kínai és orosz híradók valamint az Egyperces híradók megszűntetését – a német és az angol nyelvű híradókról nem ír. És bár a közmédia csatornái – így az M1 is – országos lefedettségűek, vagyis bárhol láthatók, a követelésben visszaállítaná a regionális stúdiókat is, indoklása szerint a Budapesten kívüli polgárok tájékoztatása érdekében. Magyar Péter követeli azt is, hogy élő adásban szerepelhessen, miközben három hét alatt hatszor hívtuk a Tisza Párt politikusait élő adásba: Szeptember 12-én Dávid Dórát, aki nem jött el.

Szeptember 19-én Magyar Pétert, aki nem jött el.

Szeptember 26-án Gerzsenyi Gabriellát, aki nem jött el.

Ugyancsak szeptember 26-ra Ordas Esztert, aki nem jött el, helyette Magyar Péter szerepelt a televízió és a rádió stúdióiban, élő adásban.

Október 3-ra is volt egy meghívása Magyar Péternek, amire nem jött el és Ordas Eszternek is, aki szintén nem jelent meg a közmédia élő, egyenes adásában. Hat élő adásból egy alkalommal fogadták el tehát a meghívást. A mai demonstrációról – ahogy mindegyik a székházunk előtt zajló eseményről – természetesen beszámolunk az M1 Híradóban és a hirado.hu-n is. Kiemelt kép: Magyar Péter az M1 stúdiójában 2024. szeptember 26-án (kép forrása: MTVA)