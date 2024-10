Dunakeszi a sportnemzetből sportoló nemzetté válás egyik legfontosabb pillére, a város azon feltételek megteremtésén dolgozik, hogy a fiatalok itt ne csak a legfelkészültebbek, hanem a legegészségesebbek is legyenek – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Dömötör Zoltán Dunakeszi Sportuszoda átadó ünnepségén hangsúlyozta, hogy a város célja a lehető legjobb körülmények és legmodernebb technológiák biztosítása ahhoz, hogy a fiatalokat felkészítsék a felnőtt életre, a felsőoktatásra vagy éppen a munkaerőpiac kihívásaira.

„De nem is csak a legfelkészültebb fiatalokat szeretnénk képezni, hanem a legegészségesebbeket is. Ép testben ép lélek – tartja a mondás” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ehhez bizonyos feltételekre szükség van, például a mindennapi testnevelés bevezetése is fontos lépés volt ebbe az irányba.

„Itt, Dunakeszin, megteremtjük az infrastrukturális feltételeit mindannak, hogy az itteni fiatalok a lehető legtöbb sportággal megismerkedhessenek, s így érjük el azt, hogy a magyarok sportnemzetből sportoló nemzetté váljanak” – szögezte le.

„És büszkén mondhatjuk el, hogy Dunakeszi a sportoló nemzetté válás egyik legfontosabb pillére, egyik legfontosabb helyszíne lett itt Magyarországon. Hiszen itt Dunakeszin, a diáknegyeddel együtt, immáron hat sportcsarnokban, két komplett sporttelepen, szabadtéri sportparkokban, továbbá most már egy, a város határain túl is jelentőséggel bíró uszodában is sportolhatnak az itteni fiatalok” – sorolta.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a Dunakeszi Sportmodell keretében nem csupán az általános iskolások, hanem már az óvodások is megismerkedhetnek több sportággal, hogy aztán kiválaszthassák ezek közül a kedvencüket.

„Büszkék vagyunk arra is, hogy a városi sportegyesület háromezer igazolt versenyzővel, 26 sportággal, szakosztállyal rendelkezik, a Ferencvárossal és a Honvéddal is versenyképesek vagyunk e szempontból, és remélem, lesz még olyan időszak, amikor más szempontból is ez elmondható lesz” – mondta.

Közösség formáló erőeje van az új uszodának

A miniszter a sport közösségformáló erejére is kitért, aláhúzva, hogy az uszoda a közösségi életnek is fontos tere lesz, ahol családok, barátok, diákok, sportolók együtt élhetik majd meg a sport örömét.

„És ez is bizonyítja azt, hogy egy-egy ilyen beruházás nemcsak fizikai helyet teremt, hanem szellemi és lelki építkezést is jelent egyúttal. Azt hiszem, a jelenlévő úszók és vízilabdázók nálamnál hitelesebben tudnának beszélni arról, hogy ez a két sportág nemcsak az egészséges életmódot segíti elő, hanem a fegyelmet, a kitartást és a céltudatosságot is” – jegyezte meg a miniszter.

Beszámolt arról is, hogy igazán felelősségteljes beruházásról van szó, amely bizonyítja, hogy a környezetvédelem nem ideológiai, hanem gyakorlati kérdés, hogy a fejlesztések igenis járhatnak együtt a környezet védelmével, ugyanis a szükséges vizet újrahasznosítás révén fogják biztosítani.

Kifejtette, hogy Dunakeszin fontos politikai dogma dőlt meg, mert azt szokták mondani, hogy az önkormányzatok a választási kampányok után másfél-két évre visszafogott tempóba kapcsolnak, ehhez képest a városban június óta átadásra került hazánk legnagyobb iskolaberuházása, most pedig az egyik legnagyobb sportberuházása is.

„Azt kívánjuk tehát, hogy teljen meg ez az uszoda élettel, sportolókkal, szurkolással, gyermekzsivajjal. Szeretettel várunk itt mindenkit, dunakeszieket és nem dunakeszieket egyaránt” – jelentette ki.

A kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Dunakeszi Diáknegyed avatásán 2024. augusztus 31-én (MTI/Kovács Tamás)