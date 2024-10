Borult égbolt, szórványos napsütés – változékony hétvége vár ránk

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig:

Nagyrészt borult idő várható, éjszaka inkább csak a nyugati, délnyugati tájakon, majd szombaton a nap második felében az ország északkeleti felén vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. Délután arrafelé már helyenként a nap is előbukkanhat. Csökken a csapadékhajlam, az ország nagy részén már inkább csak szitálás fordulhat elő, éjszaka még északkeleten, hajnalban, illetve délelőtt a Dunántúl nyugati felén lehet kisebb eső. Pénteken az északias, a Dél-Alföldön délnyugati, déli irányú szelet kísérhetik élénk lökések. Szombaton inkább csak az Észak-Dunántúlon fordulhatnak elő élénk, erős lökések északnyugati irányból.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 14 fok között alakul, keleten lesz a legenyhébb az idő. Nyugaton, délnyugaton, ahol elvékonyodhat a felhőtakaró ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 13 és 19 fok között valószínű.

Időjárási helyzet Európában:

A kontinenst délnyugat-északkelet irányba Olaszországtól a Kárpát-medence térségén át az Urál-hegység északi részéig egy hullámzó frontrendszer szeli ketté. A frontrendszer mentén a Baltikum és Észak-Olaszország térségében egy-egy alacsonynyomás mélyült ki, utóbbi ciklon nevet is kapott az általa okozott extrém időjárási viszonyoknak köszönhetően Cassandra névre keresztelték. Az egész frontrendszer mentén borult, csapadékos, hűvös az időjárás, azonban különösen az Adriai-tenger térségéből Cassandrához kapcsolódóan újabb extrém mennyiségű csapadékot jelentettek. Többfelé fordultak elő 30-40 mm-t meghaladó csapadékösszegek, de a Dinári-hegység térségében Horvátországban 120-190 mm-es mennyiségek is összejöttek. Mindehhez ráadásul a térségben viharos, a hegyvidéki tájakon erősen viharos szél is társult.

Európát kettészelő frontrendszert magasnyomások fogják közre, így az Ibériai-félsziget, valamint a Balkán-félsziget és Ukrajna térségében napos, száraz, nyugodt kellemesen meleg az idő, a csúcsértékek 20 és 30 fok között alakulnak.

A Kárpát-medence borongós, csapadékos időjárását a Cassandra névre hallgató mediterrán ciklon okozza, mely szombatra elhagyja a térséget, így csökken a csapadékhajlam.