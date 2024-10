Borult ég és ismétlődő esők – szerdától csütörtökig változékony időjárásra készülhetünk

Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig:

Nagyrészt borult lesz az ég, átmeneti szakadozások szerdán főként délkeleten, éjszaka pedig északnyugaton lehetnek a felhőzetben, utóbbi esetben ott átmenetileg köd is képződhet. Országszerte kell ismétlődő esőre számítani. Szerdán az ország északnyugati felén, harmadán kiadós mennyiség hullhat, ugyanakkor estig a déli tájak és a Tiszántúl egyes részei szárazon maradhatnak. Éjjel a csapadéktevékenység lassanként egyre inkább az ország délkeleti felére helyeződik át, eközben némileg gyengül is a csapadékzóna.

Csütörtökön az eső fokozatosan visszaterjed az északnyugati tájakra is, jelentősebb mennyiség a déli óráktól kezdve hullhat sokfelé. Szerdán a délkeleti szelet időnként élénk, a magasabban fekvő helyeken erős széllökések kísérhetik, késő délutántól északnyugatira fordul az áramlás, és csütörtökön a Dunántúlon lehetnek élénk széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 12 és 17 fok között valószínű.

Időjárási helyzet Európában:

Ciklon örvénylik Nyugat-Európa fölött, frontjai mentén a Kárpát-medencétől nyugatra sokfelé csapadékos az idő, kiemelten Svájcból és környékéről jelentettek jelentős mennyiségű csapadékot az elmúlt 24 órában. Egy észak felől benyúló hidegfrontnak köszönhetően a Skandináv-félsziget északi részéről is több helyről jelentettek zömmel esőt, részben viszont havas eső is előfordult. Ezzel szemben Dél- és Kelet-Európa időjárását még jellemzően anticiklonális hatások alakítják, így arrafelé többnyire napos, száraz az idő, de a Kelet-európai-síkság nyugati részein rétegfelhős tájak is vannak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet már csak a Földközi-tenger mentén, Ukrajna keleti részein és a Kaukázustól északra alakul 25 fok körül. Ezzel szemben Északnyugat- és Közép-Európában 20 fok alatti csúcsértékeket mérnek.

Csütörtök estig a Kárpát-medence időjárását előbb hullámzó front, majd ennek déli ágán képződő, és a Kárpát-medence fölé húzódó mediterrán ciklon alakítja, így kiadós esőre számíthatunk.