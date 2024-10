Németh Zsolt szerint a kisebbségek emberi jogait az autonómia garantálja

A demokratikus részvétel kulcsfontosságú intézményének nevezte a területi autonómiát Németh Zsolt, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése magyar delegációjának vezetője a tanács strasbourgi székhelyén kedden rendezett panelbeszélgetés előtt, kiemelve, hogy ezáltal lehet a kisebbségek emberi jogait garantálni.

A Békés együttélés az etnikai közösségek között elnevezést viselő panelbeszélgetést annak alkalmából rendezték, hogy idén lett 800 éves a Diploma Andreanum nevű, II. András magyar király által a Szászváros és Barót közötti területen lakó erdélyi szászoknak adományozott kiváltságlevél.

Németh Zsolt hangsúlyozta, hogy az autonómia – amelyet hatékony kisebbségvédelmi modellnek nevezett – nagy mértékben hozzájárul egy régió gazdasági fejlődéséhez és kibontakozásához is.

„Az Európai Unió döntő feladata lenne, hogy egyre szorosabbra fűzze a kapcsolatot az Európa Tanács ezen instrumentumaival, mert az EU keretei között sajnos mind ez idáig nem született meg a hatékony kisebbségvédelmi rendszer” – szögezte le.

A rendezvényen felszólalt Komlóssy József, a magyar delegáció kisebbségi ügyekkel foglalkozó tanácsadója is, aki leszögezte: az Andreanum és az általa elért eredmények bizonyítják, hogy a demokrácia alapjain megteremtett regionalizáció nemcsak 800 éve, hanem napjainkban is működőképes.

Mint mondta, ez a rendszer a megbízható és stabil kormányzást is előmozdítja, mind helyi, mind helyi, mind regionális szinten.

Hangsúlyozta továbbá: az ebben a dokumentumban foglaltaknak ma is meg kell felelniük az Európa Tanács tagállamainak.

„Célunk a megosztottság nélküli Európa megteremtése, meg akarjuk őrizni Európa sokszínűségét, megtartani nemzeti, kulturális és vallási diverzitását” – fogalmazott.

A beszélgetésen ugyancsak felszólaló Armin Laschet, az ET Parlamenti Közgyűlésének alelnöke is, aki felbecsülhetetlen értéknek nevezte az Andreanumot, valamint rámutatott arra, hogy bár egy államnak tiszteletben kell tartania a területére érkezők jogait, nagyon fontos, hogy az érkezők is betartsák az adott ország törvényeit, kiemelve: egyetlen vallás sem állhat az állam alkotmánya felett.

A beszélgetésen szintén részt vevő Ian Liddell- Grainger, a parlamenti közgyűlés konzervatív képviselőcsoportjának volt vezetője is, aki ugyancsak méltatta az Andreanumot, amelyet az angol Magna Chartához hasonlított.

Kiemelt kép: Németh Zsolt (Fotó: MTI/Katona Tibor)