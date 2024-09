Orbán Viktor: Az új gazdaságpolitika új eszközöket követel

Az új gazdaságpolitika új eszközöket követel, az első akcióterv intézkedései helyet kapnak a parlamentnek hamarosan benyújtandó jövő évi költségvetésben – mondta a miniszterelnök hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben a tavaszi ülésszak első napján.

Orbán Viktor az akcióterv részeként említette a diákhitelhez hasonló munkáshitelt, a tőkejuttatást a kis- és közepes vállalkozóknak, a 13. havi nyugdíj állandósítását, a gyermekek után járó adókedvezmény megkétszerezését. Ezek lesznek az új gazdaságpolitika első lépései, amelyek lendületet adnak a gazdasági növekedésnek – mondta.

A kormányfő azt mondta, „nem valamiféle szocialista időket idéző reformcsomagra, vagy nagy ugrásra van szükség, inkább egymást követő és egymásra épülő iparpolitikai, vállalkozásfejlesztési, pénzügyi akciótervekre”.

Elmondta, Magyarország már most is az Európai Unió első feléhez tartozik a gazdaság növekedésének üteme alapján, de ez jövőre kevés lesz. A magyar gazdaság növekedési ütemét a 3 és 6 százalék között sávba kell emelni, „akkor is, ha ez Európában rajtunk kívül senkinek sem sikerül. Ha kell, egyedül is meg kell csinálnunk, és meggyőződésem, hogy Magyarország meg is tudja csinálni” – fogalmazott.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. szeptember 30-án. Mögötte Kövér László, az Országgyűlés elnöke (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)