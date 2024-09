Négy magyar munka is díjat kapott a legrangosabb designversenyen

A 2024-es Red Dot Design díjátadón négy elismerést is hazahoztak magyar tervezők a Graphasel Design Stúdió színeiben. A Red Dot az egyik legnagyobb presztízsű nemzetközi designverseny, amely három kategóriában díjazza a legjobb alkotásokat: termékdesign, márka és kommunikációs design, valamint koncepciótervezés. A díjazott projektek között szerepel a Herz New York Coffee Roasters környezetbarát csomagolása, a Moena Wermut boros címkéje és a Pátzay pincészet arculata. A Dorothea Hotel Budapest látogatóirányítási rendszere is kiemelkedő művészi és innovációs elismerést kapott.

A Graphasel Design Stúdió munkáit évek óta komoly jutalmakkal díjazza a nemzetközi szakma, 15 Red Dot elismerés fémjelzi már a csapat hazai viszonylatban egyedülállóan innovatív, minőségorientált látásmódját. Az idei évben újabb négy Red Dot díjjal büszkélkedhet a Drozsnyik Dávid és Ördögh László vezette ügynökség. A Red Dot Design Award a világ egyik legnagyobb grafikai és designer megmérettetése. A díjakat egy 24 tagú nemzetközi zsűri ítéli oda három kategóriában: termékdesign; márka és kommunikációs design; koncepciótervezés. A Graphasel kapott már Red Dot-ot többek között csomagolástervezési, látogatóirányítási rendszer tervezési, image videó készítési munkákért, de tavaly például CSR tevékenységhez kötődő illusztrációkért is. „A 2024-es díjaink is nagyon kedvesek a szívünknek. Mindegyik olyan munka elismerését tükrözi, amelyek egy-egy hosszú, a megrendelőkkel szoros együttműködést igénylő, a társterületeken komoly szakembergárdát felvonultató alkotó folyamat eredményei. Így ezek az elismerések bár a Graphasel nevéhez kötődnek, azt gondolom, hogy minden esetben a megrendelő által delegált összes érintett munkáját is dicsérik. Örömmel osztozunk velük a büszkeségben!” – fogalmaznak a tulajdonosok. Red Dot márka és kommunikációs design elismerést kapott 2024-ben a Herz New York Coffee Roasters arculatának, csomagolásának terve. A tulajdonosok, az apa-fia vállalkozás és a tervezők közötti együttműködés hosszú tervezési folyamat volt. A megrendelő által adott instrukciók alapján látványos, feltűnő, egyben környezetbarát csomagolási megoldás megalkotása volt a feladat, mely éppúgy kompromisszummentesen minőségi, mint maga a kávétermék, melyet a csomagolás rejt. A tervezés során a környezetbarát csomagolás jelenlegi trendjeinek betartása mellett a minimalista esztétikai irányt kívánták szem előtt tartani, közben a kávékultúrához gyakran kapcsolódó élénk színeket felhasználni. Inspirálódtak más iparágak best parctice-iből és innovatív megoldásaiból, a végső tervek kiállításához pedig fogyasztói visszajelzéseket, piackutatást is igénybe vettek. A munka a Red Dot mellett júniusban elnyerte Koppenhágában a World of Coffee Copenhagen – Coffee Design Awards elismerését is környezetbarát, multifunkciós fémdoboz csomagolásával. A Graphasel igen komoly referenciákkal rendelkezik különböző italok címketerveinek elkészítésében. Az egyik ilyen megbízásuk az idén Red Dot-ot érdemelt. Magyarország első számú bártendere, a Boutiq’ Bár alapítója, Nagy Zoltán és társa Molnár Balázs által megálmodott márka, a Moena Wermut címkéje igazán fülledt, sejtelmes hangulatot tükröz. A márkanévvel az alapítók a múlt század névadási hagyományai előtt tisztelegnek, ugyanis akkoriban gyakran került női név a vermutos palackok címkéire. Az ital megalkotásakor a dél-olasz életstílusból, a forró nyári életérzésből merítettek ihletet, a klasszikus gyógynövényes borok és vermutok jellegzetességeit a modern ízlésvilághoz hangolták. A tervezők az italhoz olyan címkét álmodtak meg, amely tükrözi annak összetettségét, közben emlékeztet az egzotikumban megtestesülő szépségre, merészségre is, melyet ez a vermut képvisel. A címke meghatározó jegyei, a növények a vörös vermutot kísérő egyéb növényi összetevőkre, fűszerekre utalnak, míg a női alak eleganciát, ugyanakkor pici túlfűtöttséget, erotikát képvisel a megszelídített fekete párduccal az oldalán. Az illusztrációk a kifinomultság és a bátorság harmonikus egyensúlyát szimbolizálják. A Moena Wermut címkéje 2024-ben a holland, progresszív vonalat képviselő Indigó Design Awards-on is díjazott lett, ezüst fokozatú elismerést kapott. A boroscímkén túlmenően teljes arculat kialakítására kapott felkérést a Graphasel a Pátzay pincészettől. A családi borászat nemesi származására utal az üres címerforma, melyet a borbirtok – Kis Péter által tervezett – díjnyertes épületének formája inspirált. A több éves arculati fejlesztés első állomása a logó és a címkeforma voltak. A hazánkban egyedülálló, modern technológiával és komoly fenntarthatóságért tett erőfeszítésekkel dolgozó borászat 14 hektáron újratelepített szőlőinek első „szűz szürete” 2024-ben lesz esedékes. A kitartó szakmai fejlesztések révén mára a borászat csúcsbora is elnyerte igazi „formáját”, közben pedig a palack polcokra álmodott képe is kikristályosodott: az emblémából kialakított terülőminta a luxus divatmárkák bőrmegmunkálási stílusát jelképezi. Formavilága a minimalista eszközökre utal, ugyanakkor cseppet sem szerény vagy visszafogott. Méltán mutatja ezt, hogy a címke nyomdai munkái is komoly szakmai kihívást jelentettek a kiválasztott hazai gyártónak. Az elegancia, a luxus azonban elengedhetetlenek voltak, hiszen a Red Dot-tal jutalmazott terveket viselő palackokkal csak éttermi környezetben, bárokban, hotelekben találkozhat a fogyasztó, üzletekben nem kerül forgalomba. A stúdió életében eddig az egyik leghosszabb és legjelentősebb szakmai fejlesztés a Dorothea Hotel Budapest, Red Dot díjjal is elismert látogatóirányítási rendszerének kialakítása volt. A közel hét éven át tartó projekt hazai és nemzetközi együttműködésben valósult meg. A kreatív koncepciót a BDPST Koncepttel együtt alakították ki, nemzetközi oldalról pedig a világ egyik legnevesebb építészeti irodájával, az olasz Piero Lissoni által vezetett Lissoni&Partners-szel dolgozott együtt a Graphasel csapata. A napi együttműködésben Rodrigo Tellez vezette az olasz team munkáját annak érdekében, hogy a grafika, a színek, a felületek, az anyaghasználat, a fény-árnyék hatások és a tapintási élmény is a legmagasabb művészi színvonalon valósuljanak meg, és álljanak össze egységes egésszé. A szálloda enteriőrje a legmagasabb, kompromisszumot nem ismerő tervek szerint készült, miközben a műemlékvédelmi szempontokat a legapróbb részletig tiszteletben tartották. A tervezők a különböző korok lenyomatait megőrizve, ugyanakkor egységgé simítva alakították ki az szálloda építészeti karakterét úgy, hogy az ide látogató kifinomult, műértő közönség se találjon benne kivetni valót. A Graphasel célja az volt, hogy az általuk készített tervek méltón illeszkedjenek ebbe a környezetbe, és emeljék a művészi élményt. A látogatóirányítási rendszerek kialakítása tulajdonképpen a grafikai és belsőépítészeti tervezés határterülete, az írott, tipográfiai információk belsőépítészeti környezetben való megjelenítése. A Graphaselnek komoly referenciái vannak már ezen a területen, hiszen ők tervezték a Puskás Aréna és az MVM Dome látogatóirányító rendszerét is. Ez a mostani feladat azonban egészen más megközelítést igényelt. Egy ilyen környezetben – a hotel a Marriott Autograph Collection láncának 5 csillagos tagja –- az Inkredible kivitelezői által elkészített eszközök, mint egy „láthatatlan vezető” diszkréten, óvatosan kell, hogy irányítsák a vendégeket úgy, hogy közben a legnemesebb anyagok felhasználásával (fa, réz, bőr), egyedileg kikevert színekkel, eseteként a Tombor Zoltán által készített fotókkal mutatják az útvonalat a vendégeknek. Mindezt tovább nehezítette, hogy a három különböző korban készült épületből álló hotelben sok szinteltérés van, struktúrája nagyon komplikált, így különösen bonyolult feladat volt a látogatók magas művészi színvonalú irányításának megvalósítása.