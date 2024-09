Most ingyenesen tervezhetjük meg álmaink otthonát

Négy helyszínen több száz nappali, konyha, hálószoba és étkezőbútor várja a látogatókat október 4. és 6. között Magyarország egyik legnépszerűbb otthonkiállítása. Az ingyenes eseményen szakmai bemutatókkal és szaktanácsadással kerülhetnek közelebb a látogatók álmaik otthonához. A programsorozat egyik fénypontja az RS Bútoráruházban kialakított látványkonyha lesz, ahol Megyeri Csilla, Kamarás Norbert, Kármán Odett, Rékasi Károly és fia, Rékasi Zsigmond is főznek és kóstoltatnak, így a sztárokkal kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílik majd.

Számos hazai bútorgyártó széles kínálata mellett nemzetközi márkák is megjelennek október első hétvégéjén a 4 Helyszín Konyha&Otthon kiállításon, ami a jól ismert három budapesti és egy budaörsi helyszínen túl +1 helyszínen, a nyíregyházi MediaMarktban is megtekinthető. Az esemény egyben egy rekordkísérlet is, hiszen több száz enteriőr – a tervek szerint az országban a legtöbb – lesz egyszerre kiállítva a bemutatótermekben.

A szervezők tájékoztatása szerint a látogatók lehetőséget kapnak arra, hogy ergonómiai szempontból teszteljék a több száz bútort, megismerjék az exkluzív, magas minőségű anyagokból készült darabokat, valamint a letisztult, egyszerű vonalvezetésű termékeket. Emellett bemutatásra kerülnek a magas kényelmi faktorral rendelkező, extra funkciókkal felszerelt franciaágyak is.

Mindegyik szakmai helyszínen az érdeklődők első kézből kapnak segítséget álmaik otthonának megtervezéséhez, az esemény központi programhelyszínén, a Reitter Ferenc utcai RS Bútoráruházban (Bp, XIII.) pedig magas színvonalú szakmai előadásokat is tartanak, ahol érdeklődni lehet a különböző bútorok extráiról.

Jól ismert márkák, az Andante és a MobilaDalin segít eligazodni az üléskomfort világában, emellett például a Multikomplex avat be mindenkit a megfelelő konyhagépek kiválasztásába, az Extra Leder Line szakmai tanácsai által kiválaszthatjuk a legmegfelelőbb bőrbútort, a Moduló Bútor pedig 3D látványtervező felületével mutatja be a modern, egyedi nappalik új dimenzióját. A program összeállításánál a bútorszövetekről sem feledkeztek meg, így további szakmai tanácsokkal lát el mindenkit ezen a téren az Aste Esztétika.

„Hetek óta folyik a munka, hogy minden a helyére kerüljön a hétvégére. Örömünkre szolgál, hogy helyszínt biztosíthatunk az ország egyik legnagyobb bútorpiaci eseményének, ahol a legnívósabb magyar bútorgyártók mellett a nemzetközi márkák is felvonulnak. Bízom benne, hogy az év eleji, az ország legtöbb konyhabútort felvonultató esemény rekordja után ez a rekordkísérlet is sikerül, és most az ország legtöbb enteriőrjét is a nálunk rendezett eseményen lehet majd megtekinteni.” – nyilatkozta Pólya Ádám, az RS Bútor vezérigazgatója.

Az ingyenes kiállítás-sorozat fő helyszínén több hazai hírességgel is találkozhat a közönség. A sztárok kedvenc receptjeikbe és konyhai praktikáikba avatják be a látogatókat, a látványkonyhában készített fogásaik pedig az előadások végén meg is kóstolhatók.

Megyeri Csilla, Rékasi Károly és fia, Rékasi Zsigmond egyaránt a látványkonyhában fognak főzni és kóstoltatni, de emellett marad majd idejük beszélgetni is a látogatókkal.

Kóstolóból egyébként sem lesz hiány, hiszen a résztvevőknek lehetősége nyílik megízlelni például az Amicorn popcornjait, a bejáratnál egy FoodTruck kocsi várja szeretettel vendégeit, ahol a Smokey Monkies kiválói hamburgereit vásárolhatják meg, továbbá a Csak a Mentes piactéren kiváló mentes termékeket kóstolhatnak, valamint receptjeiket is elleshetik majd a látogatók.

A programsorozat – melynek fő partnerei között szerepel az RS Bútor, a MediaMarkt, a Andante és a MobilaDalin is – számos további érdekességet is tartogat, hiszen lehetőség lesz ingyenes 3D látványtervezést kérni, és nyereményjátékokkal is készülnek a szervezők.