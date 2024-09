Magyar Péter szerint Karácsony Gergely hazugságoktól és önellentmondásoktól hemzsegő interjút adott a Telexnek

Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn egy „hazugságoktól és önellentmondásoktól hemzsegő” interjút adott a Telexnek – közölte a Tisza Párt elnöke az MTI-vel.

Magyar Péter a pártja által eljuttatott közleményében azt írta: Karácsony Gergely mindig abban volt jó, hogy áldozati pózba helyezze magát, hogy sajnálni kelljen és közben mindenkinek mindent megígér, de betartani már nem szereti az ígéreteit.

„Egy valódi vezető teljesíti a törvényi kötelezettségeit, próbál kompromisszumos jelölteket és megoldásokat találni. Egyeztet az érdemi szereplőkkel és nem vádaskodik” – fogalmazott a politikus. Hozzátette:

ehelyett a főpolgármester inkább megzsarolta őt, hogy ha nem támogatják a Gyurcsány-Bajnai-kormány embereit, Kiss Ambrust és Tordai Csabát, akkor inkább senkit nem jelöl helyettesnek.

Magyar Péter szerint Karácsony Gergely elmondta azt is, hogy ha nem támogatják a szavazatukkal, hogy a főváros vezetésében és cégeiben ott maradjanak a „régi gárda kemény titánjai”, akkor inkább költségvetést sem készít a fővárosban és hagy mindent összeomlani, amit aztán majd „a Fidesszel közösen a Tisza Pártra próbálnak majd tolni”.

„Nyíltan elmondta azt is, hogy természetesen ő is, az óbaloldali ellenzék is, a Fidesz is és a Tordai Csabával szoros kapcsolatot ápoló Kutyapárt is a Tiszát fogja támadni. Ez történik most. Nincs új a nap alatt.

A régi hatalmi elit szereplői összefognak és támadják az egyetlen új potens politikai erőt, amely azt tűzte zászlajára, hogy felszámolja az eddigi fővárosi és országos színtű korrupciós, urambátyám világot”

– hangsúlyozta Magyar Péter.

Az ellenzéki politikus hazugságnak nevezte azt is, hogy a Tisza Párt képviselői nem vállalnának felelősséget a közgyűlésben: egyrészt a Tisza Párt jelöl két tanácsnokot, az egyikük az esélyegyenlőségért és az akadálymentesítésért, a másikuk pedig a transzparenciáért, a szerződések átvilágításáért lenne felelős. Másrészt valódi felelősséget csak úgy lehet vállalni, ha valódi jogkörei vannak a képviselőknek és nem a főpolgármesterhez van telepítve minden jog- és hatáskör.

Az erre vonatkozó javaslatokat elküldték Karácsony Gergelynek – tette hozzá.

„Egy egész nyara volt a főpolgármester úrnak arra, hogy összeállítson egy kompromisszumos működési modellt. Ehelyett inkább a felelősséghárító és az új erőt besározni kívánó kommunikáción dolgoztak a Gyurcsány-kormány másik megbízható szereplőjével, Gál J. Zoltánnal ”

– írta Magyar Péter.

Úgy folytatta, hogy Budapest ennél sokkal többet érdemelne. A pártjánál azért fognak dolgozni, hogy „a főváros a jelenlegi kaotikus helyzet, a hisztérikus vezető és a kormányzati megszorítások ellenére működőképes maradjon” – áll a közleményben.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely. (Forrás: MTI)