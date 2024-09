Elindult az Állatvédelmi Témahét – Több mint 300 ezer gyermek csatlakozott a programhoz

Ma kezdetét vette az Állatvédelmi Cselekvési Terv Kidolgozásáért és Végrehajtásáért Felelős Kormánybiztosi Titkárság által szervezett Állatvédelmi Témahét, melyhez több mint 307 ezer gyermek és közel 2400 oktatási és gyermekvédelmi intézmény csatlakozott.

A programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet az állatokkal való felelős bánásmódra, a környezettudatosságra, valamint a természet védelmére. A regisztrált intézmények ingyenes oktatóanyagokhoz, előadásokhoz juthatnak hozzá a Témahét weboldalán keresztül, ezáltal a gyerekek interaktív módon, játékos formában ismerhetik meg, hogyan bánjanak tisztelettel az állatokkal, és hogyan óvják a természetet.

„Örömünkre szolgál, hogy ilyen nagy érdeklődést tapasztalunk az Állatvédelmi Témahét iránt. Fontos, hogy már fiatal korban elkezdjük átadni azokat az értékeket, melyek révén gyermekeinkből állatbarát, környezettudatos felnőttek válhatnak. Hiszünk abban, hogy a Témahét során szerzett ismeretek hosszú távon is hatással lesznek a gyermekek szemléletére” – nyilatkozta Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos.

„Az állatok iránti szeretet és tisztelet megtanítása nemcsak a gyerekek, hanem a társadalom egészének érdeke. Örömmel jelenthetem be, hogy létrehozunk egy prevenciós és terápiás programot pszichológusok bevonásával, mely kifejezetten a gyermekkori állatbántalmazás megelőzésére és kezelésére nyújt segítséget. Ez a program szülőknek, pedagógusoknak és gyerekeknek egyaránt segít majd abban, hogy felismerjék és kezeljék ezt a problémát, és közösen tegyünk azért, hogy a jövő generációi számára egy empatikusabb, figyelmesebb világot teremtsünk.” – mondta dr. Koska Hedvig, az Állatvédelmi Témahét projektvezetője.

A prevenciós és terápiás program első lépéseként egy különleges mesekönyv készül, amely játékos, mégis mélyreható módon dolgozza fel a gyermekkori állatkínzás okait és következményeit. A mesekönyv történetei a gyerekek számára is könnyen érthető szituációkban mutatják be, hogy milyen érzelmi és fizikai hatásokkal járhat az állatok bántalmazása, illetve milyen szerepet játszik az empátia és az odafigyelés a mindennapi helyzetekben. Emellett a könyv interaktív feladatokat is tartalmaz, amelyek segítenek a gyerekeknek abban, hogy jobban megértsék az állatok érzéseit és szükségleteit. Ezek a feladatok játékosan tanítják meg a felelős állattartás alapjait, és támogatják a gyerekeket abban, hogy az esetleges helytelen viselkedéseket időben felismerjék és elkearüljék.

Az idei Állatvédelmi Témahéten az oktatási intézmények mellett állatmenhelyek, állatkertek, erdészetek, nemzeti parkok és egyéb, állatvédelemhez köthető szervezetek is bekapcsolódnak a programba. Ennek köszönhetően a gyermekek első kézből ismerhetik meg az állatmentés és állatgondozás mindennapjait, valamint találkozhatnak szakértőkkel, akik inspiráló történeteiken keresztül mutatják be az állatokkal való helyes bánásmódot.

Az Állatvédelmi Témahét programjai egészen október 13-ig tartanak, és számos városban rendeznek nyilvános eseményeket, kiállításokat és workshopokat, amelyekhez a nagyközönség is csatlakozhat. A szervezők bíznak abban, hogy a program évről évre egyre több gyermeket és családot szólít meg, és ezáltal hozzájárulhat egy állatbarát és fenntartható jövő kialakításához.

További információért látogasson el az https://allatvedelmitemahet.hu weboldalra, vagy kövesse az Állatvédelmi Témahetet a közösségi média csatornáin!

A kiemelt kép illusztráció.