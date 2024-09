Már tízből hat fiatal a szakképzést választja

Már tízből hatan a szakképzést választják az általános iskola nyolcadik osztálya után, és ezt az arányt a kormány tovább akarja erősíteni – mondta Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára vasárnap az M1 aktuális csatorna Család24 című műsorában.

A műsorban elhangzott, hogy idén ősszel már több mint 320 ezer diák kezdte meg a tanévet valamelyik szakképző intézményben.

Hozzátették, a szakképzés azért is népszerű, mert az ösztöndíj mellett több választási lehetőséget és jövőképet ad a fiataloknak.

Az államtitkár közölte, az elmúlt három évben megduplázták azoknak a számát, akik technikum után a felsőoktatásban folytatták tanulmányaikat. A legerősebb iránynak az okleveles technikumi képzést nevezte: az egyetemek és a technikum tanrendjét összeegyeztették bizonyos képzéseknél, és így a szakmai vizsga megszerzése után az egyetemre bekerülve 30 vagy akár 60 kreditet is kaphat az elsőéves hallgató.

Felhívták a figyelmet a műsorban arra is, hogy

a magyar szakképzés magas színvonalát a nemzetközi versenyeken elért eredmények is bizonyítják.

Varga-Bajusz Veronika emlékeztetett arra, hogy szeptember 10. és 15. között Lyonban tartották a szakmák olimpiáját, ahol 70 ország indulói közül Magyarország a 10. helyen végzett. A világversenyen 25 magyar fiatal 21 szakmában versenyzett, 12-en kiválósági érmet szereztek, ketten bronzérmet nyertek és 1+1 aranyérem született.

A műsorban beszámoltak a munkáshitelről is, amelyet a kormány a tervek szerint 2025. január 1-től vezet be, és amely a szakemberek szerint azért fontos, mert ha a fiatalok gyorsabban teremthetik meg saját egzisztenciájukat, akkor a családalapításra is előbb gondolnak.

Emlékeztettek Orbán Viktor miniszterelnök kijelentésére, aki azt mondta, „mindig sok pénzt fektettünk, illetve költöttünk arra, hogy a tanulni akaró diákjait Magyarország támogassa; nagyon széles diákhitelprogramunk van”.

A kormányfő jelezte ugyanakkor, hogy eddig nem volt figyelem vagy erő arra, hogy azoknak is adjanak pályakezdési lehetőséget, akik nem mentek egyetemre, hanem szakmunkás fiatalok lettek. Úgy fogalmazott: „a fiatalok számára egy munkáshitelprogram megindítása biztosan szükségessé válik.”

Varga-Bajusz Veronika a kormány terveiről elmondta, egy olyan több millió forintos konstrukcióban gondolkodnak, amely a szakképzésben, technikumban végzett fiatalok életkezdését, karrierkezdését segíti.

Hozzátette, hogy évente mintegy 52 ezren végeznek a szakképzésben, nekik szeretnének segítséget adni, de a tervek kidolgozásánál azt is figyelembe veszik, hogy ez az a korosztály, amely amellett, hogy karriert kezd, családot is vállal.

Kiemelte, hogy ezért a diákhitelnél bevezetett támogatási formákhoz hasonlókat terveznek a munkáshitelnél is. Példaként említette, hogy egy gyermeknél törlesztőrészlet-halasztást, két gyermeknél a felvett hitel felével kapcsolatos kedvezményt, három gyermeknél pedig teljes kedvezményt adnának.

A munkáshitel a tervek szerint kamatmentes hitelkonstrukció lenne – mondta Varga-Bajusz Veronika a Család24 című műsorban.

