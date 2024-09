A világ legjobb turisztikai fejlesztésének választották a Liget Budapest Projektet

Az International Travel Awards történetében először fordult elő, hogy egy fejlesztés 3 díjat is elnyert: a Liget Budapest Projekt két kategóriában is első helyet szerzett: a világ legjobb turisztikai fejlesztése és Európa legjobb családbarát fejlesztése lett, a Magyar Zene Háza pedig az Európa legvonzóbb turisztikai attrakciója elismerést kapta meg a Dubajban tartott díjkiosztón – jelentette be Gyorgyevics Benedek, a projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója.

A megújuló Városliget fejlesztései több mint 120 ország népszerű idegenforgalmi projektjeivel mérettették meg magukat, és a zsűri, valamint a nyilvános közönség szavazatok alapján bizonyultak a legjobbnak. Az International Travel Awards a legrangosabb díj az utazás és a turizmus területén, „Turisztikai Oscar-díjnak” is nevezik és minden évben több ezer szereplő közül jutalmazza a legkiválóbbakat. Kapcsolódó tartalom Újabb nemzetközi elismerést kapott a Magyar Zene Háza A Magyar Zene Háza nem először szerepel rangos nemzetközi kiadványok toplistáján. A díjátadót 2018 óta minden évben megrendezik, hogy a turisztikai vonzerő szempontjából kiemelkedő projektek, fejlesztések, attrakciók versenyében megjutalmazzák a legjobbakat. Kontinensenként számos kategóriában érkeznek jelölések épületekre, természeti látványosságokra és különleges látnivalókra, amelyek közül a győztest a zsűri értékelését követően közönségszavazással választják ki. A turisztikai szakemberek, a média és a látogatók idén is a világ minden tájáról szavaztak a jelöltekre a Közel-Keletről, Ázsiából, Európából, Afrikából, Amerikából és Óceániából egyaránt – olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben. „Nagy büszkeség, hogy a Liget Budapest Projekt, Európa jelenleg legjelentősebb kulturális beruházása, és az ennek részeként megvalósított Magyar Zene Háza jelentősen hozzájárul az ország és a főváros turisztikai vonzerejéhez, amit a turisztikai szakma képviselőinek elismerése mellett a közönség szavazatai is visszaigazoltak. Ezt a kiemelkedően magas látogatószámok mellett az is bizonyítja, hogy az egyik legfontosabb idegenforgalmi megmérettetésén, az International Travel Awardson három elismerést is elhozhattunk” – idézi a közlemény Gyorgyevics Benedeket. Kapcsolódó tartalom Építészeti államtitkár: A magyar építészet és ingatlanfejlesztés a világ legjobbjai között van A magyar építészet és ingatlanfejlesztés a világ legjobbjai között van, sikere egyaránt tetten érhető a múltban és a jelenben – hangsúlyozta Lánszki Regő. Hozzátette: elsődleges céljaink között volt, hogy a Városliget mint turisztikai attrakció bekerüljön a Budapestre érkezők kötelező látogatási pontjai közé. A Magyar Zene Háza, a Néprajzi Múzeum vagy a Ballonkilátó külföldi látogatóinak emelkedő számai alapján látható, hogy felkerültünk a nemzetközi turisztikai térképre. A hosszú távú cél pedig az, hogy a parkba folyamatosan olyan megújuló kulturális tartalom, rekreációs élmény költözzön, ami miatt önmagában is érdemes elindulni Budapestre és hosszabb eltöltetni itt, sőt, akár újra és újra vissza is térni. „A világ legrangosabb turisztikai és ingatlanfejlesztési díjainak birtokában immár elmondhatjuk, hogy mindenki fölkapja a fejét a Liget projekt egyedisége és komplexitása kapcsán, hogy itt több mint 100 éves intézmények békésen megférnek egymás mellet a kiemelkedő építészeti minőséget képviselő újakkal és alkotnak egy élő rendszert, miközben a természet, a park élményfunkciókkal, rekreációs lehetőségekkel körülöleli őket” – mondta a vezérigazgató. Kapcsolódó tartalom Építészeti Oscar-díjat kapott a Néprajzi Múzeum Az egyik legrangosabb nemzetközi ingatlanfejlesztői díj, a FIABCI World Prix d'Excellence átadó gáláján aranyéremmel jutalmazták a Ferencz Marcel által tervezett múzeumot. Gyorgyevics Benedek hozzátette: a Liget Budapest Projekt eredményei ma már túlmutatnak önmagukon: a Városliget ikonikus épületei szimbólummá váltak. „Amikor a negyedikes olvasókönyv címlapján a Városliget fölé szálló, Szinyei-festményre emlékeztető piros-fehér csíkos ballon stilizált képe jelenik meg, vagy mikor a Zene Házának grafikai változata országimázs-kiadványokban bukkan fel, akkor szembesül az ember azzal, hogy mindez rólunk, az egész országról is szól, arról, hogy igenis képesek vagyunk világraszóló eredményeket létrehozni”. A szombaton tartott dubaji díjátadó kapcsán a vezérigazgató felhívta a figyelmet: a Liget Budapest Projekt első tíz évében évszázados kulturális intézményeink újultak meg, s mellettük a világ legizgalmasabb kortárs épületei közé tartozó új intézmények is létrejöttek. A fejlesztéseknek köszönhetően Magyarország turisztikai vonzereje jelentősen emelkedett, és az új kortárs ligeti épületek nemzetközileg is ismert nevezetességeivé váltak hazánknak. „Mindezekhez hozzájárult, hogy a Városliget megújításának első évtizede immáron két tucatnál is több rangos nemzetközi díjat hódított el” – tette hozzá. A Liget Budapest Projekt fejlesztései által elnyert összes díjat a https://ligetbudapest.hu/liget-budapest-projekt oldalon lehet megtekinteni, míg a projekt fejlesztéseit bemutató látványos videó a https://youtu.be/L1jMCTcct0k linken érhető el. Kiemelt kép: A tíz éve indult, eddig több mint 7,5 millió látogatót vonzó Liget Budapest projekt fejlesztéseit bemutató tárlat. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)