Változékony időjárással indul a hétvége, esőre és zivatarokra lehet számítani

Országos időjárás előrejelzés szombat estig:

Napközben egyre többfelé kell esőre számítani, emellett reggel délnyugaton, a déli óráktól délkeleten is előfordulhatnak zivatarok. A legnagyobb mennyiség a Pécs-Sátoraljaújhely vonal széles sávjában hullhat. Legkisebb eséllyel északnyugaton lehet csapadék. Ott, valamint a nap első felében a délkeleti, keleti tájakon napsütésben is részünk lehet, ezt leszámítva borult lesz az ég. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 16 és 21 fok között várható, de a naposabb délkeleti, keleti részeken 25 fok köré melegszik fel a levegő. Késő estére 13 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet – írja a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Fotó: met.hu

A Dunántúlon lassanként szakadozik, csökken a felhőzet, reggel már derült területek is lesznek. Keleten azonban borult marad az ég, és továbbra is többfelé valószínű eső. Hajnalra, reggelre a csapadék intenzitása gyengül, és ott is lassanként eláll az eső. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon és északkeleten erős marad, néhol viharos széllökések is várhatóak. Másutt élénk lesz a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható.