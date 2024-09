Senki nem örült még úgy a BRFK elfogó egységének, mint egy fiatal bulldog Pesterzsébeten

A BRFK bevetési nyomozói egy lakatlan házat kutattak át Pesterzsébeten, ahol egy elfogatóparancs alapján körözött embert kerestek. Ekkor bukkantak rá a szomorúan nyüszítő, magára hagyott fiatal kutyára.

„A ház valóban elhagyatott volt, a rendőrök gyorsan nyugtázhatták, hogy az ingatlant hosszú idő óta nem lakják. A Bűnügyi Bevetési Osztály mégsem távozott üres kézzel a koszos épületből, és kijelenthetjük, hogy mostanában senki nem örült így a BRFK elfogó egységének, mint az egyik szobában nyüszítő fiatal bulldog” – írja Facebook-oldalán a BRFK.

A rendőrök a szomszédoktól tudták meg, hogy az állatot magára hagyták a ház lakói, amikor elköltöztek, és a kutya csak azért maradt életben, mert a környékbeliek a nyitott ablakon keresztül enni és inni adtak neki.

„Nyomozóink az ebet magukkal vitték és átadták partnereinknek, az Állatmentő Liga-nak. A hosszú bezártság és az ellátatlanság rögtön látszott a kutyán, hiszen a lakásban nem volt olyan hely, amit nem lepett volna be a kutyaürülék és a bulldog fiú szeme is csúnyán be volt gyulladva, vagyis sajnos még mindig be van” – írják.

Megosztották viszont a jó hírt is, hogy

a kutya éjjel már állatorvosnál is járt, piros szemeit kezelni fogják, ezen kívül evett és ivott is.

Hozzátették: Sőt, délután már autót is vezetett – természetesen közforgalom elől elzárt magánúton –, és játszott. Mindenkivel játszott, aki a közelébe került.

A rendőrség amellett, hogy meglátogatta a kutyust, állatkínzás miatt rendelt el nyomozást, és keresi az elkövetőt.

Fotó: BRFK Facebook-oldala