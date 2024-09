Balesetet kameráztak az M7-esen az autósok, a zsaruktól megkapták a büntetésüket

A Pest vármegyei rendőrök intézkedtek, miután többen videóztak egy balesetet.

A Magyar Rendőrség közösségi oldalán számolt be arról, hogy betartották egy korábbi ígéretüket.

Nyáron a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF ZRT.) facebook oldalán tettek közzé egy videót, ahol autósok egy balesetet kameráztak. Volt, aki mindkét kezét használta a videózáshoz, miközben vezetett.

A Pest vármegyei rendőrségnél intézkedtek az ügyben: az a 14 autós, aki kamerázta azt a balesetet, már meg is kapta büntetését: pénzbírság és 3 büntetőpont „landolt” náluk.

A zsaruk arra figyelmeztetnek, hogy senki ne csináljon ilyet, mert szabálysértés, lassítják vele a forgalmat, amivel dugót, de akár balesetet is okozhatnak.

A MKIF ZRT. korábban azt írta, hogy a baleset július 30-án kedden, az M7-es autópályán történt. A Budapest felé vezető oldalon minden korlátozás nélkül haladhatott volna a forgalom, de köszönhetően a bámészkodóknak és a „ha nem videózom le, meg sem történt” embereknek – hiszen a baleset mellé érve elkezdtek lassítani, majd videózni-, bedugult a pálya.

Az indokolatlan lassítások miatt úgynevezett fantomdugó alakul ki, valós ok nélkül előbb lelassul, majd megáll a pálya forgalma.

Sokan nem mérik fel a helyzetet, hogy ezzel balesetveszélyt idézhetnek elő, mert a balesetre figyelnek és közben indokolatlanul lassítják a forgalmat. Adott esetben az is előfordulhat, hogy az előtte lévőnek műszaki hibája lesz, akkor nem tud olyan gyorsan reagálni rá vagy ő is telefonozik, mégjobban lelassít a mögötte érkező is a telefont bújja és lám: ott az újabb baleset.

Úgy fogalmaztak, hogy amibe még nem gondolnak bele, hogy súlyos sérült is lehet a balesetnél.

Valakinek az édesanyja, édesapja, nagymamája, nagypapája, gyermeke fekszik ott.

Egyikünk sem szeretné viszontlátni a családtagját ilyen kiszolgáltatott állapotban a social media felületeken.