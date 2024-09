A jövő médiaszakembereinek képzését támogatja a közmédia nemzetközi konferenciája

Öt országból több mint 40 fő részvételével zajlott a legújabb technológiákról szóló DigiVision konferencia a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) szervezésében a közmédia székházában szeptember 23. és 27. között. Az Erasmus által támogatott program a nemzetközi szinten kiemelkedő közszolgálati médiatársaságok együttműködését segíti. A közmédia, amely hosszú évtizedek óta meghatározó szereplője a magyar és az európai médiapiacnak, és tudatos innovációval, folyamatos fejlesztésekkel alkalmazkodik a változó körülményekhez, a mesterséges intelligencia alkalmazásáról is megosztotta tapasztalatait a konferencián.

A közmédia szervezésében megtartott DigiVision konferencia egyedülálló lehetőségeket biztosított máltai, német szerb, török és magyar fiatal médiaszakemberek számára, hogy nemzetközi környezetben szerezzenek releváns tapasztalatot a többi között az MI-technológiák alkalmazásáról.

A budapesti találkozó biztosította, hogy a tehetséges fiatalok fejlesszék tudásukat, megismerkedjenek más médiacégek, közszolgálati médiatársaságok jó gyakorlataival, és ezeket beépítve tudatosan fejlesszék médiakarrierjüket. Az MTVA számára is komoly kihívás a fiatal generáció, a magas szintű szakmai kompetenciákkal rendelkező utánpótlás kiképzése és megtartása, ezért is indította az MTVA a Közmédia Tehetséggondozó Programját, valamint a sport területén a szintén magas tudásbázist adó Sportkommentátor Programot. Az utánpótlásszervezés azonban olyan kulcsfontosságú feladat, amelynek megoldásában nem csak a magyar tapasztalatokra van szükség. „A nemzetközi kitekintés alapján szerzett szakértelem és kompetenciák alkalmazása kulcsfontosságú lehet a képzésekben. Az új együttműködés éppen ezért nem csupán a tudás átadásáról szól, hanem arról is, hogy a fiatalok hogyan sajátíthatják el a kreatív problémamegoldást és az együttműködést” – emelte ki Répászky Lipót, a Nemzeti Archívum vezetője és a program koordinátora.

A közmédia célja, hogy olyan komplex, kombinatív eszköztárat biztosítson, amely a technikai ismeretek mellett a kritikai gondolkodásra és az innovációra is épít. A nemzeti televíziótársaságokkal együtt az Erasmus program keretein belül közösen dolgozza ki a jövő médiaszakembereinek képzését. A közmédia szándéka szerint a partnerség nemcsak a jelenlévő médiatársaságok, hanem az egész médiaiparnak új lehetőségeket, követendő példát teremt majd.