Pánikkeltésből elég a toxin kapcsán, ezzel a felvásárló cégek nem érik el az ukrán importtilalom feloldását, szögezte le az AM

Mindenki végezze felelősen a maga dolgát a kukoricapiacon, ne a feszültséget gerjessze, és akkor a 2022-es évhez hasonlóan kezelhető lesz a toxinhelyzet az idei termés esetében is. Ez igaz a feldolgozókra, kereskedőkre, termelőkre és a hatóságokra egyaránt – jelentette ki az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint az AM mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára.

Feldman Zsolt hozzátette, az idei kukoricatermés toxinszennyezettsége körül a piaci folyamatok befolyásolása érdekében egyoldalú kommunikációs kampány indult meg. Hasonló helyzet 2022-ben is kialakult, ugyanakkor végül az akkori piaci helyzet is teljes mértékben megoldódott. A hőstressz okozta gombafertőzések sajnos rendszeres velejáróivá válnak a növénytermesztésnek, de felelős termelői, feldolgozói hozzáállással ennek következményeit kezelni lehet és kell is, a jövőben pedig minden termelőnek még nagyobb figyelmet kell fordítani a lehetséges megelőzésre – hangsúlyozta az államtitkár. A közlemény szerint a fogyasztók szempontjából legfontosabb, hogy a hatályos jogszabályok és az ellenőrzések minden esetben garantálják, hogy az élelmiszerekbe és a takarmányokba ne kerülhessen határérték feletti fertőzött áru. Az előállító vállalkozásoknak rendszeres önellenőrző vizsgálatokat kell végezniük, probléma vagy gyanú esetén pedig értesíteniük kell a hatóságot. A kukorica felhasználása során használhatóak toxinkötők, a kukoricatermelő gazdálkodóknak érdemes mérniük saját maguknak is, oda kell figyelni a tiszta és szennyezett tételek elkülönítésére, sokat jelent a megfelelő tárolástechnika – tették hozzá. Kapcsolódó tartalom AM: Módosult a kukorica és napraforgó terméshozam előrejelzése Már előrehaladottan zajlik a napraforgó betakarítása, és megindult a kukoricáé is, hetekkel korábban kezdődött a betakarítás. Amennyiben egyes feldolgozók nem találnak megfelelő mennyiségben számukra megfelelő hazai alapanyagot, a hatóságok felé történő bejelentés révén lehetőségük van behozatalra, de az Ukrajnából származó import tekintetében az eddigi álláspont nem változott, az onnan történő behozatali tilalom eltörlését nem tervezik, amíg nem születik uniós szintű megoldás a problémára – szögezte le Feldman Zsolt az AM közleményében. A kiemelt kép illusztráció.