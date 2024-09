„Egyszerre tudtam tanítani és nevelni” – Jelenits István piarista atyára emlékezünk

Csütörtökön érkezett a tragikus hír: életének 92. évében Jelenits István visszaadta lelkét Teremtőjének. Szerzőnk egykori tanítványaként emlékezik a piarista szerzetesre.

Könnyes a szemem, elmosódnak a billentyűk, alig látom a számítógép monitorját: elment egy csendes, halk szavú nagy ember, az utolsó polihisztorok egyike.

Elment Jelenits István, a Tanár Úr.

Tanárom volt.

Mi, régi diákjai, hónapok óta tudtuk, hogy baj van, hónapok óta tudtuk, hogy beteg. Tisztelve szerettük és féltettük. Időnként körüzeneteket küldtünk egymásnak, hogy imádkozzunk érte, mert rosszabbodott az állapota. Néhány nappal később aztán mindig örömteli hír jött: az ima segített, már jobban van.

Elment, nem is akarom elhinni.

A hírt Zsódi Viktor SchP, a Piarista Rend Magyar Tartományának vezetője jelentette be. Szűkszavúan, tömören, lényegre törőn, mintha Jelenits tanár úr diktálta volna: „A Piarista Rend Magyar Tartománya a feltámadásba vetett élő hittel tudatja, hogy Dr. Jelenits István piarista atya, nyugalmazott gimnáziumi, főiskolai és egyetemi tanár, életének 92., szerzetességének 70., papságának 65. évében 2024. szeptember 26-án rendtársai körében szentségekkel megerősítve csendesen elhunyt. Temetéséről a későbbiekben adunk tájékoztatást.”

Jelenits István 1932. december 16-án született Berettyóújfalun. A budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett 1951-ben. 1955-ben végezte el az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar szakát. 1955-ben lépett be a piarista rendbe, négy év múlva pappá szentelték, és teológiai doktorrá avatták. 1960-tól hittant, valamint magyar nyelvet és irodalmat tanított a kecskeméti, később a budapesti Piarista Gimnáziumban, egészen 2003-ig.

Bibliai tárgyakat 1965-től oktatott a fővárosi Kalazantinumban, a rend hittudományi főiskoláján, 2000-től pedig annak utódintézményében, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. 1985–1995 között a piarista rend magyarországi tartományfőnöke volt. 1992-től éveken át tanított a gödi, illetve 1993-tól a váci piarista iskolában, később a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán is. 1995-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának esztétikatanára, tanszékvezetője volt, 2015 óta professor emeritus.

Az Országos Köznevelési Tanács igazgatósági tagja 1993–1997 között volt, a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. igazgatóságának tagja 1998-től 2003-ig volt, 1995 óta pedig a Pilinszky János Irodalmi és Művészeti Társaság elnöke.

Jelenits István (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A Széchenyi-díjas piarista szerzetes, teológus, író és tanár a Magyar Kurírnak két évvel ezelőtt adott interjúban a fél évszázados áldozatos tanári munkásságára visszatekintve azt mondta: „Jó volt megtapasztalni, hogy a diák nem egy zsák, amit meg kell tölteni ismeretekkel, hanem élő, gondolkodó személy. Egyszerre tudtam tanítani és nevelni. Örömet jelentett partnernek lenni abban, hogy különböző élethelyzetekből érkező fiatalokkal megszerettessük a kultúrát, amely formálta őket. Olyan ablakok nyíltak meg bennük és előttük, amik az életük távlatait befolyásolták. Számtalanszor láthattam, hogy a diákévek után mennyire segítette ez őket az életük formálásában.”

Így folytatta: „Az ember Isten képmására teremtett gondolkodó lény. Ahogy a Jóisten nem adja fel a velünk való bajlódást, úgy nekünk sem szabad feladnunk a munkát önmagunkkal és a másik emberrel kapcsolatban. Ez emberségünk lényege. (…) Egy olyan világban olvasunk, tanítunk, amiben mi is ámulva élünk. Végeredményben nem is a tudást kell tudnunk átadni, hanem a keresés felelősségét. És azt, hogy ez a keresés reménnyel teljes, akkor is, ha az élet titkát mi sem értjük meg, látjuk át teljesen. Az élet nem egy pontosan megírt tanmeneten vezet végig. Sokszor úgy tűnhet, mintha Isten játszana velünk, miközben ennek pont az ellenkezőjét teszi: komolyan vesz bennünket, és rengeteg meglepetést tartogat, amire rácsodálkozhatunk.”

Ez a két idézet tökéletesen bemutatja Jelenits István papi, szerzetesi és tanári lelkületét.

Elment, magához szólította Teremtője, de 92 éven át velünk volt, nevelt, tanított, szolgálta népét és Teremtőjét, és közben szépen, csöndben, szűkszavúan, mint amilyen ő maga volt, vadócba rózsát oltott, hogy szebb legyen a föld!

Kiemelt kép: Jelenits István piarista szerzetes, teológus, tanár (Fotó: MTI/Kovács Attila)