A talaj felszínközeli rétege sokat száradt, de még így is jó a nedvességellátottsága

A talaj felszínközeli rétege sokat száradt, szikkadt az elmúlt bő egy hét alatt, de így is jó a nedvességellátottsága, ami kedvező körülményeket teremtett az őszi káposztarepce keléséhez, kezdeti fejlődéséhez – írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Kifejtették: a közel egy héten át tartó meleg, száraz jó betakarító időt egy kedden érkezett frontrendszer zárta, aminek nyomán többfelé kisebb eső is előfordult. A szeptember közepén hullott jelentős csapadéknak köszönhetően az elmúlt harminc nap csapadékösszege az ország nagy részén meghaladja a sokéves átlagot, az Alföldön nagy területen az átlag körüli vagy kevéssel elmarad attól.

A talaj felszínközeli rétege sokat száradt, szikkadt az elmúlt bő egy hét alatt, de így is jó a nedvességellátottsága. A középső, 20-50 centiméteres réteg is bőven tartalmaz nedvességet a Dunántúlon és az északi országrészben, az Alföldön azonban szeptember közepén csak a felső 20-40 centiméter nedvesedett át, a fél méternél mélyebb réteg az ország keleti kétharmadán továbbra is rendkívül száraz.

A hőmérséklet az ilyenkor szokásosnál magasabban alakult, keddig napközben 25 Celsius-fok köré melegedett a levegő, a derült éjszakákon azonban, főként a hétvégén és hétfőn 10 fok alá, a hidegre hajlamos helyeken 5 fok alá esett vissza a hőmérséklet. Szerdán jelentősen enyhébb volt a hajnal, 11–15 fokot mértek, de több fokkal visszaesett a nappali felmelegedés mértéke.

A napraforgó és a kukorica betakarítását a szeptember közepi gyakran csapadékos időjárás átmenetileg akadályozta, és rontotta az egyébként is gyenge termés minőségét. Az országszerte átnedvesedett talaj azonban kedvező körülményeket teremtett az őszi káposztarepce keléséhez, kezdeti fejlődéséhez.

Az előrejelzés szerint marad a változékony időjárás, a hétvégén főként a déli és a keleti országrészben várható akár nagyobb mennyiségű, 20 millimétert meghaladó csapadék. A hét végéig északnyugaton a talaj felső részének száradása, míg keleten és délen akár jelentős átnedvesedése várható. A hőmérséklet pénteken még nyáriasan magasan, 25–30 fok között alakul, majd szombattól hűlni kezd a levegő, és vasárnaptól a maximum értékek is 20 fok alatt várhatók. Éjszakánként a jövő hét első napjaiban már 10 fok alá, a fagyzugokban 5 fok alá hűl a levegő.