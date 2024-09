A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás az erdőgazdálkodás legfontosabb célkitűzése

A magyar erdők esetében megfelelő tudással, számos kutatási eredménnyel és gyakorlati gazdálkodási modellel rendelkezünk a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás elősegítése érdekében, amely a szakmai kihívások mellett egyben lehetőséget is jelent az erdő alapú gazdaság szereplői számára – mondta az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint az AM erdőkért és földügyekért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten.

Zambó Péter, az Országos Erdészeti Egyesület által szervezett Klímaváltozás 2024 konferencián hangsúlyozta, a klímaváltozás hatásai gyorsabbak, mint amit a természetes erdők követni tudnak, ezért szükség van a szakmai alapokon nyugvó beavatkozásokra. „A szenzoros és műholdas monitoring rendszerektől a déli származású szaporítóanyagok felkutatásán át az erdőkbe építendő csapadékvisszatartó megoldásokig nagyon sok működő gyakorlati megoldás van a kezünkben, amelyek alkalmazásának kiterjesztése fontos feladatunk az ország legfontosabb zöldvagyonának megőrzése érdekében” – jegyezte meg. Az erdőket egyrészt sújtja a klímaváltozás, másrészt kulcsszerepük van a hatásainak megfékezésében és egy fenntartható civilizáció megteremtésében – emelte ki Zambó Péter, aki felhívta a figyelmet, hogy szénelnyelő-képessége alapján a helyesen kezelt, egészséges erdőt méltán lehet nevezni a bolygónk legfontosabb biológiai klímavédelmi infrastruktúrájának. Kapcsolódó tartalom Fenn kell tartani a gazdák versenyképességét „Közösen kell képviselni az érdekeinket és együttesen kell megszólalnunk Brüsszelben a gazdák versenyképességének és a régió élelmezésbiztonságának védelme érdekében” – jelentette ki Nagy István agrárminiszter. Hozzátette, az ipari civilizáció által generált probléma egyik legesélyesebb és legköltséghatékonyabb megoldása az erdő. „Célkitűzésünk tehát, hogy növeljük az erdőalapú ipar, mint a körforgásos gazdaság működő gyakorlata által kibocsátott fenntartható termékek mennyiségét és társadalmi hasznosulását” – fejtette ki az államtitkár. Az Országos Erdészeti Egyesület konferenciájának előadásai az erdők kezelésével foglalkozó szakembereknek mutatták be azokat az innovatív módszereket, amelyek a gazdálkodói gyakorlat számára hozzáférhetőek az erdők klímaadaptációjának megsegítésére. Az esemény része az Országos Erdészeti Egyesület és a Soproni Egyetem közötti együttműködés, amelynek célja, hogy ösztönözze a legfrissebb kutatási eredmények gyakorlatba történő átültetését, és ezáltal hozzájáruljon a magyar erdők fenntartható kezeléséhez – olvasható az AM közleményében. Kiemelt kép forrása: Vermes Tibor