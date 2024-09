A hamarosan kezdődő fűtési szezonban is biztosítottak a rezsicsökkentett lakossági gázárak

Az Energiaügyi Minisztérium (EM) a kapcsolódó szabályozás módosításával garantálja a rezsicsökkentett árak fenntartását az idei utolsó negyedévben is. A rezsicsökkentésnek köszönhetően legolcsóbban a magyar családok jutnak földgázhoz Európában – közölte az EM csütörtökön az MTI-vel.

Kiemelték, hogy a vonatkozó rendeleti szintű előírások aktualizálásával a jogszabályi környezet a hamarosan kezdődő fűtési szezonban is biztosítja az egyedülálló, de jól bevált intézkedések megőrzését. „Brüsszel és a baloldal továbbra is támadja a rezsicsökkentést, és annak eltörlését követeli” – olvasható a közleményben.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet 2024. negyedik negyedévére rögzíti az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgáz árát és mennyiségét, pontosítja a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályait. A módosítások nyomán a lakossági végfelhasználói árak nem változnak, de éppen általuk válik lehetővé a rezsicsökkentés változatlan formában történő fenntartása októbertől is – emelték ki.

Hangsúlyozták, hogy a rezsivédelem működik: a földgáznál tíz fogyasztási helyből kilenc felhasználása az átlagos szint alatt marad.

Az átlagfogyasztásig a rezsivédett sávot túllépő háztartások is a kedvezményes áron tarthatják melegen otthonaikat. A rezsicsökkentésnek köszönhető, hogy az európaiak közül a magyar családok küzdenek messze a legkisebb arányban fűtési nehézségekkel – közölték, hozzátéve: a magyar kormány az állandósult brüsszeli és baloldali támadások ellenére ezért is tesz meg mindent az általános rezsitámogatás megőrzéséért. A magyar családok az alacsony árak mellett zavartalan ellátásra is számíthatnak az előttünk álló télen. Már az ősz elejére a legutóbbi fűtési szezonban felhasznált teljes mennyiségnél nagyobb készlet állt rendelkezésre a hazai tárolókban.

Egy másik társadalmi egyeztetésre induló rendelettervezet az adminisztratív terhek csökkentését szolgálja. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek vagy közreműködő szervezetének az eddigi negyedéves gyakoriság helyett a jövőben elegendő lesz évente egyszer elkészítenie a motorhajtóanyagok minőségéről szóló jelentést.

Október elsejétől a tíz éve változatlan díjakat fizetik a távhővel fűtött lakásokban élők is. Az Energiaügyi Minisztérium ugyanakkor a tavalyi kétszeri megfelezés után az új gázévben ismét nagyarányban csökkentheti az állami és önkormányzati intézmények távhődíjait – olvasható a tárca közleményében.

