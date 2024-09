Ezúttal nem hívtuk, de várjuk csütörtök reggel Magyar Pétert a közmédiába

A közmédia korábbi meghívásaira rendszeresen nemet mondott Magyar Péter, majd amikor nem őt, hanem a Tisza Párt fővárosi közgyűlési listavezetőjét hívtuk, hogy budapesti ügyekről kérdezzük, jelezték, hogy vagy Magyar Péter vagy senki. Várjuk csütörtök reggel a Tisza elnökét, aki mindezt úgy kommunikálta, mintha a ma bejelentett tüntetése miatt hívtuk volna meg.

Habár Magyar Péter az elmúlt időszakban többször is nemet mondott a közmédia megkeresésére, – élő adásba hívtuk, hogy Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával vitázzon –, úgy látszik most megragadta azt az alkalmat, amikor vitapartner nélkül fogalmazhatja meg álláspontját, ami gyakran tartalmaz csúsztatásokat a közmédiával kapcsolatban. Így tett most is, amikor közösségi oldalán arra utalt, mintha egy mai bejelentése miatt hívtuk volna meg az MTVA-ba.

Ezzel szemben az igazság az, hogy korábban többször is, de ezúttal nem hívtuk Magyar Pétert. Munkatársunk a Tisza Párt fővárosi listáján mandátumot szerző és a párt weboldalán a közgyűlésbe jutók közül első helyen szereplő Ordas Esztert hívta meg az adásba, hogy a fővárosi ügyekről kérdezzük. A Tisza Párt sajtóosztálya azonban keresetlen stílusban közölte: csütörtök reggel Magyar Péter pártelnök kíván interjút adni.

Ennek értelmében tehát nem Ordas Eszter, hanem Magyar Péter képviseli a Tisza Pártot csütörtökön reggel az M1-en és a Kossuth Rádióban.