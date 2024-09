A növekvő idegenforgalom ellenére csökkent a bűncselekmények száma a Balatonnál és a Velencei-tónál – mondta a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője szerdán Badacsonyban, a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság nyári idegenforgalmi szezonzáró rendezvényén.

Dékány Balázs dandártábornok Fejér, Somogy és Zala vármegyék rendőr-főkapitányainak, valamint a Készenléti Rendőrség parancsnoka társaságában tartott sajtótájékoztatón pozitívan értékelte a koordinációs bizottság munkáját.

Mint mondta, a szezonban a térségben növekvő tendenciát mutatott az idegenforgalom, a vendégéjszakák száma is érezhetően emelkedett. Azonban annak ellenére, hogy több vendég érkezett a Balatonhoz és a Velencei-tóhoz, a bűncselekmények száma csökkent – mutatott rá.

A főkapitány örömét fejezte ki, hogy kiemelt, súlyos, életellenes bűncselekmény az idegenforgalmi szezonban sem a Balatonnál, sem a Velencei-tónál nem történt.

Tájékoztatása szerint a bűn- és balesetmegelőzés terén is sok munkája volt a rendőrségnek az elmúlt hónapokban, igyekeztek segíteni a megnövekedett gépjárműforgalmat, valamint az idegenforgalmi szezon kulturális és gasztronómiai rendezvényein is nagyobb létszámban voltak jelen.

Úgy állították össze a rendőri erőket, hogy a hétvégi, látogatottabb időszakokban több rendőr legyen a térségben – tette hozzá.

Dékány Balázs köszönetet mondott a társszerveknek, valamint munkájukat segítő civil és társadalmi szervezeteknek az elmúlt hónapok hatékony együttműködéséért.

A rendezvényen Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke bemutatta azt a két amerikai gyártmányú légcsavaros hajót, amelyet a közelmúltban Csehországból vásárolt a civil szervezet saját forrásból, valamint 68 adományozó segítségével.

Felidézte: 2017 januárjában, a befagyott Balatonon rendezett Balaton-átcsúszáskor, majd később egy, a Kis-Balatonban landolt hőlégballon utasainak mentésekor, továbbá a sármelléki repülőtérnél is felmerült az igény arra, hogy mocsárban, sekély vízben is tudjanak segítséget nyújtani.

A járművekkel – amelyeket Keszthelyen tárolnak majd, és vízben, jégen, sásban, mocsárban, sőt télen havon is tudnak velük haladni – sikeres üzembe helyezési vizsgát tettek a hajózási hatóságnál, forgalomba helyezték az azokat szállító utánfutókat is, és most jön a balatoni üzemeltetés engedélyeztetése – ismertette Bagyó Sándor.

A Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a turisztikai szezonban négy vármegye – Fejér, Somogy, Veszprém és Zala – közrendvédelmi, közbiztonsági és bűnügyi feladatainak koordinálása érdekében elsődlegesen a Balaton-partra, a Velencei-tó környékére, Hévíz és Zalakaros területére, valamint a kiemelt üdülőövezetek térségére koncentrál.

A kiemelt kép illusztráció.