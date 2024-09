Az Európai Uniót értő és ismerő magyar szakemberekre az uniós intézményeknek és Magyarországnak egyaránt nagy szüksége van

Az Európai Uniót értő és ismerő magyar szakemberekre az uniós intézményeknek és Magyarországnak egyaránt nagyobb szüksége van, mint valaha – mondta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Nemzetek Európája Karrierprogram (NEP) tanévnyitó rendezvényén hétfőn, Budapesten.

A kormány azon dolgozik, hogy arányos számú magyar tisztviselő dolgozzon az uniós intézményekben, vezető beosztásokban is – hangsúlyozta a tárcavezető. Nem könnyű feladatot vesz ma a nyakába az, aki a magyar közigazgatásban kíván európai uniós kérdésekkel foglalkozni, vagy aki magyarként kíván az uniós intézmények munkájában részt venni – mondta. Hozzáfűzte: ez nem azért van, mert nincsenek terveink az EU-val, vagy nincsenek elvárásaink az EU-val szemben: éppen ellenkezőleg – nagyon konkrét és markáns elképzeléseink vannak arról, hogyan szolgálhatná jobban az EU az őt létrehozó tagállamok javát és célkitűzéseit. Hogyan lehetnénk együtt erősebbek, mint külön-külön, és egyúttal hogyan maradhatunk meg annak, akik vagyunk – részletezte.

A miniszter elmondta, hogy jelenleg már a Nemzetek Európája Karrierprogram ötödik évfolyam indul, és eddig mindegyikre többszörös túljelentkezés volt.

A képzést elvégzett hallgatók száma száz fölé emelkedett. Beszámolója szerint a program sikerét jelzi, hogy számos hallgató dolgozott, vagy jelenleg is dolgozik az uniós intézményeknél. A hazai közigazgatásban is sokan helyezkedtek el uniós szakterületeken mind itthon, mind a brüsszeli állandó képviseleten. Sokan közülük közvetlenül a magyar elnökségi munkában is részt vesznek – emelte ki.

A tanévnyitón elmondott beszédében Varga Réka, az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának dékánja felidézte, hogy nemrég ünnepeltük Magyarország uniós csatlakozásának huszadik évfordulóját. Ez olyan egyedülálló lehetőséget teremtett a magyar történelemben, amikor hazánk az európai család és az EU tagjaként a többi tagállammal együtt fellépve, könnyebben és sikeresebben tudja érvényesíteni érdekeit a világban – mondta. Annak, hogy a kialakuló közös álláspontok és politikák olyan kompromisszumként szülessenek meg, melyek a nemzeti érdekeinknek is megfelelnek, szükségszerű kiindulópontja az, hogy az uniós döntéshozatali eljárások során minél hatékonyabban és minél eredményesebben tudjunk fellépi érdekeink védelmében, a magyar sajátosságok becsatornázásban – részletezte.

Ezt az érdekérvényesítést tovább erősítheti, ha minél nagyobb számban és minél felkészültebb magyar szakemberek dolgoznak az EU intézményeiben is – hangsúlyozta. Az eseményen köszöntőt mondott Prőhle Gergely, a NEP programigazgatója is.

Kiemelt kép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter beszédet mond a Nemzetek Európája Karrierprogram tanévnyitó rendezvényén a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2024. szeptember 23-án. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)