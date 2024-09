Az árhullám levonulása után a vízügy az áradás utáni munkára koncentrál

Az árhullám csúcsa kedd éjjel elhagyja az országot, a vízügyesekre azonban további feladatok várnak: tart az ideiglenesen kiépített gátak, magasítások mérése és az adatok rögzítése a későbbiekre, ezeknek a védműveknek a bontása, valamint a helyreállítás előkészítése – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) az MTI-vel.

Keddi közleményükben azt írták, habár nyugatról hétfőn egy hidegfront érte el az Alpok vízgyűjtőit, amely elsősorban a Felső-Dráva vízgyűjtőjére hozott csapadékot, valamint a csütörtökön várható frontból is számítani lehet esőre, a jelenlegi árhullám levonulását ezek a mennyiségek már nem befolyásolják, az elmúlt napokban a Duna bajor és osztrák szakaszán fokozatosan stagnáló vízállások alakultak ki.

Az apadás hatására a Budapest feletti Duna-szakaszon mostanra mindenhol a fokozatok szintje alá csökkent a vízállás, a fővárosban a folyó már nem éri el az alsó rakpartot, napközben pedig várhatóan a legalacsonyabb, elsőfokú készültségi szint alá apad – ismertették. Az OVF közlése szerint Paksnál vasárnap napközben a másodfok szintje fölött, Baján pedig hétfő este a harmadfok szintjét meghaladóan tetőzött a folyó. Mohácsnál nagyon lassan, a számítások szerint a keddi nap második felében, de akár az éjszakáig elnyúlóan következhet be a tetőzés, a másodfokú árvédelmi készültségi szintet meghaladóan.

Mivel az apadás, illetve az árhullám mind délebbre vonul, a felsőbb Duna-szakaszokra átrendelt több száz vízügyes kolléga hazamehetett a saját igazgatóságához, és indulnak azok is, akik a Közép-Dunán vettek részt a védekezésben – írták. Kiemelték, ez azonban nem jelenti azt, hogy a vízügyes szakemberek megpihenhetnek, hiszen folyamatban van az ideiglenesen kiépített gátak, magasítások mérése és az adatok rögzítése a későbbiekre, ezeknek a védműveknek a bontása, valamint a helyreállítás előkészítése.

Az árhullám levonultával megkezdődhetett a vízzel nem érintkezett homokzsákok ürítése és elszállítása is, a szennyeződött, vízzel átitatott zsákok bontása azonban csak a másodfokú készültség megszűnése után lehetséges – tették hozzá. Megjegyezték azt is, hogy ahol lehet, már a víz visszatartására is gondolnak: áradás közben ugyan nincs mód a víz visszatartására, ám a tetőzést követően, amint elindul az apadás, megkezdődhet a vízpótlás azokon a területeken, amelyek a vízügy rendelkezésére állnak.

