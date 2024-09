Orbán Viktor: Az árhullám levonulása után Baján mobilgátrendszer épül

Az árhullám levonulása után Baján új mobilgátrendszer épül – jelentette be a bácskai nagyváros árvízi védelmét személyesen ellenőrző Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök a dunai árvíz elleni védekezés 11. napján Bajára látogatott, ahol személyesen irányította a munkálatokat. A Petőfi-sziget védelmét biztosító nyúlgát kapcsán a közösségi médiában kifejtette: a bácskai nagyvárosban hatalmas munkát végeztek. Mint fogalmazott: a vízügyi szakemberek „kedden kezdtek dolgozni és péntekre már végeztek is. Nagyon hosszú szakaszon kellett kiépíteni az ideiglenes védművet”.

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében elárulta, hogy a 2013-as magas víz alkalmával is ellátogatott Bajára, s mint fogalmazott „akkor is megcsinálták a bajaiak. Itt lakik az ország egyik leginkább híresen összetartó közössége. Most is, több mint ezer önkéntes dolgozott együtt a hivatásosokkal”. Hozzátette: megállapodott a megválasztott, új polgármester asszonnyal, hogy a mostani nyúlgát helyett mobilgátat fognak kiépíteni. „Ez nem váltja ki a bajaiak lelkesedését, de nagyobb biztonságot ad” – mondta Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.