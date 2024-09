Pánikszerűen kötik a biztosításokat az árvíz miatt, de nem mindenki kaphat kártérítést

Az elmúlt egy hétben nagyon sokan kötnek ingatlanbiztosítást árvízre és viharkárokra. A biztosítók azt ígérik, felkészültek a gyors kártalanításra. Ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy azok, akik hullámtérbe vagy ártérbe építkeztek, nem kaphatnak kártérítést.

Számtalan a vízzel elöntött házak száma, óriási károkat okoznak az áradó folyók. A biztosítók már készülnek, hiszen az ár levonulásával az év talán legnehezebb feladata vár rájuk: a károk felmérése, összesítése és a kártalanítás.

„A biztosítók mindig a szerződések, a meglévő szerződések alapján térítenek” – hangzott el az M1 híradójában, ami azt jelenti, hogy csak azok az ingatlantulajdonosok kaphatnak kártérítést, akiknek a szerződésében szerepel, hogy az árvíz okozta károkat megtéríti a biztosítójuk.

A MABISZ kommunikációs vezetője kiemelte: azok semmilyen kártérítést nem kapnak, akik nyílt vízi mederbe, hullámtérbe vagy ártérbe építkeztek.

„A társaságok teljes mértékben felkészültek a minél gyorsabb kárrendezésre. Ez természetesen annak is feltétele, hogy az ügyfelek is minél előbb jelentsék be a kárigényüket a biztosítókhoz. Ezt megtehetik személyesen, telefonon, de legjobb az, hogyha online veszik fel a kapcsolatot a biztosítójukkal. Jelentsék be, hogy mi történt és utána pedig attól függően, hogy milyen jellegű és milyen mértékű a kár. Sok esetben már elég az, ha beküldenek fényképeket a kialakult helyzetről.”

– mondta el Lambert Gábor, a MABISZ kommunikációs vezetője.

A rendkívüli időjárási események idején megugrik a biztosításkötések száma. Ez a forgatókönyv érvényesült most is. Az egyik legnagyobb biztosítási portálnál például szeptember második hetében 40 százalékkal több lakásbiztosítást kötöttek, mint a hónap első hetében. A jegybank felügyeleti szóvivője a Kossuth Rádióban arra hívta fel a figyelmet, hogy senki se hagyja az utolsó pillanatra a biztosítása megkötését.

Az áradó Duna Szentendrén (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)

„Idejekorán kell erre gondolni és nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni, már csak azért is, mert a lakásbiztosítások esetében az árvíznél egy türelmi időt hagynak a biztosítók, 15-30 napig az árvíz kárra a szerződéskötés után nem kötnek”

– hívta fel a figyelmet Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője az M1-en.

Vagyis: árvíz esetén 15-30 nap is lehet, mielőtt a biztosítás érvénybe lép és fedezetet nyújt ilyen károkra.

Biztosítási szakemberek szerint ugyanakkor fontos azt is tudni, hogy a tulajdonosoknak kármegelőzési kötelezettségük van, ami azt jelenti, hogy minden lehetséges intézkedést meg kell tenniük a károk minimalizálására. De érdemes időről időre azt is megnézni, hogy a lakásbiztosításban milyen ingatlanérték szerepel. Egy régebben kötött biztosításban ugyanis könnyen lehet, hogy a valósnál alacsonyabb értékre szól a szerződés, ami problémát jelenthet a kárrendezésnél.

A kiemelt fotó illusztráció: A megáradt Duna Bajánál, a folyóparti üdülőövezetben 2024. szeptember 21-én. MTI/Kacsúr Tamás