Az ország déli részén felkészültek az árvízre, közben északon már elkezdték bontani a mobilgátakat

Felkészülten várják a dunai árhullámot az ország déli részén. Az északi területeken közben jelentősen apadt a folyók vízszintje, de a szakemberek szerint továbbra is fontos az óvatosság. Vannak helyek, ahol már elkezdték bontani a mobilgátakat és hamarosan megkezdődik a takarítás és a fertőtlenítés is.

A tetőzés előtti órákban készültek ezek a légi felvételek Győrben, még szombaton. A Mosoni-Duna a többszörösére duzzadt, több út is víz alá került.

És így néz ki a város alig fél nappal a tetőzés után. Látszik, hogy a víz folyamatosan húzódik vissza. Véneknél már megnyitották az úgynevezett torkolati műtárgyat. Több tíz centit csökkent a vízszint fél nap alatt, de

a vízügyi szakemberek hangsúlyozzák, hogy az apadás lassú folyamat.

„Nem egész egy nappal a nyitás után most 620 cm körüli a vízállása Mosoni-Dunának Győrben. A nyitáskor a 660 cm-t is meghaladta, tehát egy nap alatt már 40 centit csökkent a vízszint. Miután a Duna is elég hirtelen apad, itt is számítunk a hirtelen apadásra” – közölte Szitás Sándor, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnök-helyettese.

Nagymaroson is bontják már a mobilgátat, amely az elmúlt napokban megvédte a települést a Duna áradásától. A szakembereknek itt is azt hangsúlyozzák, hogy

résen kell lenni: apadáskor figyelni kell a szivárgásokat. Figyelmetlenség esetén ezek súlyos gondokat okozhatnak.

Ezrével magasodnak még a homokzsákok Vácnál is. A Duna már itt is apad, a védekezés azonban még mindig tart. A helyiek büszkék az árvízvédelmi összefogásra.

Óráról órára csökken a Duna vízszintje Szentendrénél is. Ezt a hídat szinte lehetetlen volt megközelíteni az elmúlt napokban. Mostanra viszont újra kilátszik a vízből.

De olyan utcák is vannak Szentendrénél, amelyeket továbbra is csak a vízi úton lehet megközelíteni. Több úttest is víz alatt van még, ezeket továbbra is védik.

„Egyes helyeken van, hogy másfél méteres a homokzsákokból épült gát magassága. Ott a szakemberek folyamatosan járőröznek és figyelik, hogy ne történjen baj, hiszen ezek a gátak hosszú ideig nyomásnak vannak kitéve és ezeken a területeken vízátfolyás is megfigyelhető” – fogalmazott az M1 helyszíni tudósítója.

A Duna tetőzése vasárnap mára Budapest alatti folyószakaszokat érinti igazán.

A miniszterelnök az árvízvédelmi operatív törzs reggeli ülése után arra utalt, hogy

Magyarország déli területein is felkészülten várják az áradást.

„Bajánál rendben vagyunk, Dunaszegcsőnél 100 százalékra emeltük a kiépítettséget, a védekezés kiépítettségét, új helyszínként pedig Madocsára kell figyelnünk, ott kell egy ideiglenes védművet építeni, úgy látom hogy egy olyan 600 darab homokzsákot kell alkalmaznunk” – jelentette ki Orbán Viktor.

Szakemberek szerint jelentősebb eső nem várható az elkövetkező napokban, amely az ár levonulását befolyásolná.

Kiemelt kép forrása: MTI