Folyamatosan figyelik a Batthyány téri HÉV-alagutat

Lassú apadás figyelhető meg a Dunán a fővárosban, de az árvízi védekezés nem áll le – hangzott el az M1 Híradóban.

Az elmúlt órákban nem emelkedett a Duna vízszintje, sőt enyhe apadás kezdődött a fővárosban – mondta az M1 tudósítója a Híradóban.

„A vízmércén mérve ez három centiméteres apadást jelent, tehát hajnal öt óta három centiméterrel alacsonyabb a Duna vízszintje. De még most is több, mint nyolc méter magas vízoszlop nyomja a két partot, ez azt jelenti, hogy az árvízi védekezés még korántsem ért véget. Ez a hatalmas víznyomás a part menti védművekre óriási terhelést jelent.”

– emelte ki a helyszíni tudósító.

A Margit híd előtti HÉV-alagútnál, ahol a síneket a MÁV szakemberei vasúti kocsikkal súlyozták le, ennek a víznyomásnak látható nyoma van: két kisebb vízbetörést is látni az alagútban, ami azt mutatja, hogy a vasúti pálya alatt is még jelentős átfolyások lehetnek, melyek úgy is maradnak, amíg a víz vissza nem húzódik a normál szintjére – hangzott el az M1 Híradóban.

Kiemelt kép: Az M1 tudósítója, Vígh András bejelentkezése a budapesti Batthyány térről a dunai árvízi helyzetről (kép forrása: MTVA)