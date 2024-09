Búvárok mentettek meg egy csónakjával felborult férfit, de volt, akit elárasztott otthonából szabadítottak ki a mentőegységek

Egyre több életveszélyes helyzet alakul ki az árvíz miatt. A vízügyi szakemberek arra figyelmeztetnek: előfordulhat, hogy a katasztrófaturisták és a bámészkodók veszélyeztetik a védvonalak épségét. Ezért mindenkitől azt kérik: figyeljék a hivatalos jelzéseket és ne akadályozzák a munkát.

Törmelékek és víz mindenfelé, ameddig a szem ellát. A szentendrei ártérben mindent elöntött a medréből kilépő folyó. A házakat szinte lehetetlen megközelíteni. Az áradások miatt egyre több életveszélyes helyzet is kialakulhat, ahogy az látszik az M1 Híradójában bemutatott felvételeken is, melyet a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat készített.

Akadt bőven feladata a mentőegységeknek, egy otthonában rekedt férfit például ingatlana udvaráról kellett kimenteni. Egy hajléktalan embert pedig egy elhagyatott házból húztak ki, az épület ablakán keresztül.

(Fotó: M1 Híradó)

Tahitótfalunál például egy fáról kellett kimentenie a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálatnak egy férfit, aki csónakkal indult útnak, de felborult. Az eset nem csak mentő expedíciót, hanem kutatását is igényeltem mivel nem tudták a személy pontos helyzetét. Az áldozatot drónos egységgel is keresték, akit kiérkezés után pár perc alatt sikeresen megtaláltak. Ez annak is köszönhető, hogy a hajós egység felfigyelt a segélykiáltásra az ártérből.

A bajbajutott megközelítését búvárok hajtották végre, akit egy fában kapaszkodva találták meg, majd a mentés után a mentőszolgálat látott el.

Ellepték a katasztrófaturisták a rakpartokat Budapesten

A parlamentnél alig lehetett délután elférni a bámészkodó, fotózkodó emberektől. Ez a kíváncsiság azoban a védekezést is hátráltathatja.

A vízügyi szakemberek közölték: három eset lehet, amikor a civilek hátráltathatják a védekezést.

Ha az elállják az utat és megállnak a védvonalak mellett, azzal a közlekedést hátráltatják és a szakemberek nem tudnak időben beavatkozni. Az áradás elől a vadállatok is menekülnek, ilyenkor ezért is különösen fontos az óvatosság. De az is hátráltatja a munkát, ha a bámészkodók a homokzsákokkal védett területeken sétálnak vagy a töltéseken bicikliznek.

Nézelődők az áradó Duna a Carl Lutz rakparton 2024. szeptember 21-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A védvonalnak egy olyan pontját tapossák az emberek, ami szivárgástechnikailag káros. Tehát megnyit új csatornákat, megnyit új részeket a víznek és ezzel felgyorsítja akár a buzgárok kialakulását akár a szivárgást – mondta Láng István Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója az M1-en.

Az árhullám lassú levonulása miatt a töltések állapotát még hosszú ideig fenn kell tartani. A hatóságok ezért arra kérnek mindenkit, hogy kerülje ezeket a területeket és figyeljen a szakemberek figyelmeztetéseire.

A kiemelt kép: Az áradó Duna a Carl Lutz rakparton 2024. szeptember 21-én. MTI/Kocsis Zoltán