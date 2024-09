A budapesti tűzszerész és folyamőrezred laktanyájánál is komoly árvíz elleni védekezésre van szükség

Az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred laktanyájánál is komoly védekezésre van szükség, a víz ereje nem válogat – közölte a honvédelmi miniszter szombaton a Facebook-oldalán.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában közölte, hogy Budapesten ezekben az órákban tetőzik a Duna.

„Az operatív törzs ülése után rögtön ide, a budapesti tűzszerész és folyamőrezredhez jöttem, amelynek laktanyája a Duna-parton található. A tetőző ár elérte a laktanyánkat is, így látható, hogy meg kell védenünk, és az éjszaka az ezredes egy munkacsoportot rendelt be, hogy a laktanya területét is megvédje” – fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy az ezred azért méltán ismert, mert ők jelennek meg mindenütt, ahol második világháborús lőszereket találnak és hatástalanítani kell, illetve a méltán híres kutyáikkal tűzszerész feladatokat látnak el szerte az országban.

„A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.