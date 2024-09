Szentendre felkészült az árvízre, a mobilgát megvédi a várost – Videó!

Szentendre felkészült az árvízre, de azt kérik a látogatóktól, hogy a jó idő ellenére ne most menjenek a városba. Videó a helyszínről.

Szentendre felkészült az árvízre, mindent megtettünk, amit megtehettünk. Lehetnek persze meglepetések, de azok elhárítására is igénybe veszünk majd minden rendelkezésünkre álló eszközt – mondta Fülöp Zsolt polgármester egy csütörtöki sajtótájékoztatón. A polgármester egyúttal köszönetet mondott a védekezésben résztvevőknek is.

Gresz István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) megbízott munkatársa szerint a 2013-ra megépült mobilgát nagyszerűen betölti szerepét, védi a várost. Így ezen a szakaszon különösebb teendő nincs, mindössze figyelő szolgálatra van szükség.

A Szentendrére látogatóktól azt kérik, hogy a hétvégi jó idő ellenére az árvízi helyzetre való tekintettel ne látogassanak a városba, vagy ha mégis, akkor a magasabban fekvő utcákat vegyék célba, ne a Dunapartot, mert akadályozzák az ottani védelmi munkákat.

A Dunakorzót csütörtök déltől egyébként is lezárták, oda csak a helyben lakók és a védelmi munkálatokban résztvevők léphetnek be.

A védmű tetején haladó szentendrei kerékpárutat ugyancsak lezárták, ezért most ott kerékpározni nem lehet, ezért bringával nem érdemes Szentendrére látogatni. Annál is inkább fontos a kerékpározók fegyelmezett magatartása, mert jelenleg is folyamatosan élő erőkkel kell védeni a gátakat a fegyelmezetlen kerékpárosoktól, akik a tiltást figyelmen kívül hagyva haladnak a gáton, akadályozva az árvízi védekezést.