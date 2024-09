Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint nincs béke erős védelmi ipar nélkül

Európának békére van szüksége, de ehhez nélkülözhetetlen a védelmi ipar megerősítése - mondta a honvédelmi miniszter pénteken Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) tartott védelmi- és hadiipari konferencián.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy Európa új kihívásokkal kénytelen szembesülni, védelmi képességi és védelmi iparának kapacitásai ugyanakkor gyengék. A kontinens biztonsági rendszerét ezért újjá kell építeni és meg kell erősíteni. Európa ezen a területen is számíthat Magyarországra, amely az utóbbi csaknem 10 évben nemzetközi partnerségekre támaszkodva újjáépítette a hadiiparát, és jelentősen javította a védelmi képességeit – emelte ki a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Európa számára az ukrajnai háború csak egy a kihívások között. Az EU szomszédságában pusztító, nap mint nap óriási károkat és szenvedést okozó konfliktust számos tagállam katonai erővel zárná le. Magyarország úgy véli, hogy Oroszország és Ukrajna szembenállására a harctéren nincs megoldás, Európai biztonsági rendszerét pedig újjá kell építeni, a kontinens védelme megerősítésre szorul – fogalmazott.

Kiemelte, hogy a kormány nem csak beszél Európa biztonságáról, hiszen a védelmi képességek 2016-ban kezdődött megerősítése az ország szuverenitásán túl az egész kontinens érdekét szolgálta.

A haderőfejlesztési program keretében számos európai partnerrel együttműködve sorra jöttek létre az új üzemek, néhány év alatt újjáépült a magyar védelmi ipar. Kiemelte a Rheinmetall várpalotai lőszergyárát és zalaegerszegi járműgyártó üzemét, az AirBus helikopteralkatrész-gyártó központját Gyulán, valamint a Kiskunfélegyházán épült fegyvergyárat.

Hozzátette, hogy a beruházások a következő években is folytatódnak, a kormány elkötelezett a védelmi célú fejlesztések iránt, és kiemelt figyelmet fordít a folyamat legfontosabb részére, a személyi feltételekre is, beleértve a tartalékos állomány megerősítését. A miniszter szerint az eddigi tapasztalatok kedvezőek, a területvédelmi tartalékosokhoz néhány hónap alatt több ezren csatlakoztak.

Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságstratégiáért, iparért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkára úgy látja, a világjárvánnyal beköszöntött a bizonytalanságok kora, a mindennapi élet alapjaiban változott meg, a kihívások a gazdaságot is komolyan fenyegetik. A konferencián kifejtette: Európa közben megfeledkezett a védelmi ipar jelentőségéről, így ez a terület a magyar EU-elnökségnek is fontos eleme.

A kormány az elmúlt években az együttműködés számos formáját kihasználta, hogy nemzetközi nagyvállalatok közreműködésével megerősítse a magyar védelmi ipart

– mondta.

Közben belföldi cégek is lehetőséget kaptak arra, hogy új megrendeléseket szerezve külföldi piacokra jussanak el. A védelmi ipar kapacitásai a belföldi igények kielégítésén túl ma már az exportteljesítményéhez is hozzájárulnak, és a kormánynak meggyőződése, hogy a védelmi képességeket európai szinten is javítani kell. A kontinens nem mondhat le a védelmi ipar fejlesztéséről, kapacitásainak jelentős növeléséről, valamint az ehhez szükséges gazdasági háttér megteremtéséről – szögezte le az államtitkár.

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (fotó: MTI/Bús Csaba)