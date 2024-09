Magyar Péter a kormányt bírálta

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Az államfőt, a Magyar Honvédség főparacsnokát érintő vádakat visszautasítom

A köztársasági elnök ott volt Neszmélyen, Dunaalmáson, Vácott és Pilismaróton is – sorolta, kiemelve, hogy a jelenléte és buzdítása fontos a katonáknak is és fontos a civileknek is.