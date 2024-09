Győrfi Pál: Nyolcszáz mentőegység és hét mentőhelikopter állandó készenlétben áll

Bár egyelőre nincs szükség a mentőegységek számának növelésére, az OMSZ készen áll arra, hogy azonnal reagáljon, ha a helyzet súlyosbodna – mondta Győrfi Pál a hirado.hu-nak. Az OMSZ szóvivője példaként említette Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyéket, ahol már megerősítették a szolgálatot.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) felkészült az árhullám érkezésére – mondta Győrfi Pál a hirado.hu-nak. Az OMSZ szóvivője hozzátette: „A mentőszolgálat feladata két fő részre oszlik.

Egyrészt biztosítani kell, hogy a mentőellátás működőképessége ne sérüljön, másrészt az érintett területeken a mentőkapacitást meg kell erősíteni.”

Ennek érdekében Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyékben már megerősítették a szolgálatot. „Ezeken a területeken nagyobb kapacitással állunk készenlétben, hogy bármilyen helyzetre gyorsan reagálhassunk” – tette hozzá Győrfi Pál.

A szentendrei mentőállomás külön figyelmet kapott, mivel árterületen fekszik. „Bár eddig nem volt szükség a mentőállomás evakuálására, elkészültek azok a tervek, amelyek biztosítják, hogy szükség esetén gyorsan biztonságos helyre költöztethessük az állomást” – mondta a szóvivő.

Az árvízi védekezés során a mentőszolgálat feladatai közé tartozik még az árterületen fekvő egészségügyi és szociális otthonok, vagy akár az olyan lakóházak kitelepítésében való részvétel is, ahol fekvőbetegek vagy folyamatos kezelést igénylők tartózkodnak. Emellett az árvízi védelemmel kapcsolatos fizikai munkát végzők egészségügyi ellátását is biztosítják, elő is fordult már rosszullét a homokzsákok pakolása közben.

Győrfi Pál kiemelte Kisoroszi helyzetét, mivel a települést közúton már szerda óta nem lehet megközelíteni. „Egy felszerelt mentőautót már akkor kihelyeztünk a településre, amikor az utak még járhatók voltak. Most vízi vagy akár légi úton tudunk segítséget nyújtani, csakúgy, mint 2013-ban” – mondta.

Annak érdekében, hogy az Országos Mentőszolgálat mindig pontos információkat kaphasson a mentésekhez, az OMSZ főigazgatója részt vesz az árvízvédelmi operatív törzs munkájában. Emellett a vármegyei és a regionális mentőszervezetek folyamatos kapcsolatot tartanak a védelmi bizottságokkal, az önkormányzatokkal és még az egészségügyi ellátókkal is. A szóvivő példaként említette az útlezárásokat, amelyekről mindig szükséges a tájékoztatás annak érdekében, hogy a mentők a lehető leghamarabb a helyszínre érkezhessenek. Jelenleg az országban közel nyolcszáz mentőegység van szolgálatban, és hét mentőhelikopter is állandó készenlétben áll.

„A helikoptereket az árvíz idején nemcsak a legsúlyosabb balesetekhez és rosszullétekhez riasztjuk, hanem a földi úton megközelíthetetlen területeken egyéb esetekben is bevethetjük őket” –

magyarázta a szóvivő.

Bár egyelőre nincs szükség a mentőegységek számának növelésére, az OMSZ készen áll arra, hogy azonnal reagáljon, ha a helyzet súlyosbodna. „Jelenleg elegendő a kapacitásunk, a statisztikák alapján nem nőtt kimutathatóan az árvízzel összefüggésben lévő feladatok száma, de ha szükséges, bármikor növelni tudjuk az egyes térségekben a mentőegységek számát” – zárta Győrfi Pál.

Kiemelt kép forrása: MTI/Katona Tibor