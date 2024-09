50 macska került közvetlen veszélybe az áradó Duna miatt

Az évtized árvize fenyegeti a leukózisos és AIDS-es cicáknak menedéket nyújtó Macskaházat. Az állatok a ház felső szintjére kényszerültek, miközben a menedék alsó része a mai napon víz alá kerül az előrejelzések szerint. Czapáry Veronika, a Macskaház Alapítvány elnöke arról beszélt, minden tőlük telhetőt megtesznek az állatok védelme érdekében, a helyreállítási munkálatokat viszont csak a régi és új támogatók segítségével tudják majd állni.

Az előrejelzések szerint ma vagy holnap betör a Lupa közelében található Macskaházba a Duna áradó vize, és várhatóan szombatig még jelentősen emelkedik a vízszint az ingatlanban, ahol már tíz éve nyújtanak segítséget leukózisos és AIDS-es (FIV és FeLV fertőzött) macskáknak. Ez azért is rendkívüli, mert korábban az ilyen betegségekkel küzdő cicákkal gyakorlatilag senki nem foglalkozott, menthetetlennek tartották, többségében elaltatták őket, de Czapáry Veronika, a Macskaház megálmodója, állatorvosok segítségével kidolgozott egy olyan módszert, amellyel meg lehet hosszabbítani az állatok életét. Két éve már, hogy közalapítvány lettek és azóta tudnak 1%-ot gyűjteni.

Az indulás óta eltelt négy évben több száz súlyosan beteg macska életét tudták szebbé varázsolni, és jelenleg is 50 ellátásra szoruló cica él náluk.

Békeidőben egy 75 nm-es ház, egy 50 négyzetméteres kifutó és egy tágas, 450nm-es hatalmas macskabiztos kert nyújt lehetőséget az állatok számára a szabad mozgásra, és fára mászásra, de a dunai áradás sajnos most az ő életüket is alaposan felforgatta.

„Az árvízhelyzet miatt a macskák számára kialakított terület már majdnem úszik, és a házba is mindjárt bejön a víz. 2013-ban körbe homokzsákoztuk az ingatlant, de még a padló közepén a fugákból is mindenhol bugyogott fel a víz, olyan nagy a nyomás ilyenkor. A legkritikusabb napok most jönnek, hiszen az előrejelzések szerint szombatra tetőzhet a Duna, emiatt még magasabb lesz a vízszint az ingatlanban. A macskákat már a felső szintre költöztettük, ahol jelenleg a legnagyobb biztonságban vannak. Nálunk 890-es vízállásnál 40 centire áll bent a víz, ha 50 centinél magasabb lenne, az azt jelentené, hogy a teljes terület víz alá kerül, ezt a gátak nem tudnák tartani” – fogalmazott az állatvédő, hozzátéve, felkészült arra, hogy a következő napokban csónakkal kell közlekednie, hogy elérje és elláthassa a macskákat.

Czapáry Veronika a Pécsi Tudományegyetemen szerezte diplomáját magyar szakon, és két szépirodalmi regényt írt eddig (Anya kacag, 2012, Jelenkor Kiadó, Megszámolt babák, 2013, Scolar Kiadó). Most dolgozik harmadik regényén Tegyi Tímea szerkesztővel, ami a macskamentésről fog szólni. Szót ejtett arról is, hogy mivel súlyos beteg macskákról van szó, az áttelepítésük nem megoldható, ugyanis nagyon nehezen alkalmazkodnak a hirtelen környezetváltozáshoz, máshol nem esznek, mint tapasztalta és vaddá válhatnak. Ráadásul betegségük miatt elkülönítést is igényelnek, tehát más menhelyekre vagy ideiglenes helyszínekre egyébként sem lennének szállíthatók.

A ház alsó szintje jelenlegi állás szerint 20 centire fog víz alá kerülni, 2013-ban 40 centi volt a maximum, így az árvíz okozta károk helyreállításának költségei egyelőre felmérhetetlenek.

Az alapítvány most a közösség segítségét kéri, hogy finanszírozni tudják a helyreállítási munkálatokat, és továbbra is biztosíthassák a beteg állatok biztonságát és gondozását. Veronika reméli, hogy a támogatások révén sikerül újra biztonságos körülményeket teremteni a FeLV+, FIV+ cicák számára, és folytatni azt a munkát, amellyel a legvédtelenebbeknek ad második esélyt.

Czapáry Veronika sokoldalú személyiség, van két üvegolvasztó kemencéje, de nem üvegművésznek tartja magát, hanem képzőművésznek, bár a Lupa Beach területén megvásárolhatóak az üvegékszerei. Itt eleve nagyon jó a hangulat és mindenki nagyon segítőkész. A Lupa Beach ügyvezetője például megengedte, hogy Veronika elvigyen 12 darab hatalmas, vaslábakon álló asztalt kölcsönbe, hogy tudjon mire pakolni, amíg nem megy le a víz. Enélkül azért sokkal nehezebb lett volna.

„Nagyon szeretem a Lupa tavat, hihetetlennek tűnik, de pontosan ez a tó és a Duna az, ami miatt ide költöztem 15 éve. Nagyon szeretem a vizet, megnyugtat a látványa. Édesanyám, aki 5 éves koromban meghalt leukémiában és ugye leukémiás macskákat mentek, 8 hónapos koromig amikor terhes volt velem, Budakalászon lakott. Az itteni házat nagyon kedvezményesen vettem és ezért belekalkuláltam, hogy 10 évente elönti a víz. Engem, tudom, hihetetlennek hangzik, de megnyugtat az árviz. A Duna jön, aztán elmegy, nincsen felette hatalmunk, olyan mintha a teremtésbe engedne betekintést a Teremtő. A víz mindig gyönyörű látványt nyújt, meg fogom festeni azt a sok kéket, amit színvált, de egyelőre főleg macskákat festek és rajzolok” – mondta.

Hozzátette: Szerencsére vannak önkénteseik az árvíz sújtotta területek visszapakolására, takarításra és a károk helyreállítására, nekik köszönöm a munkájukat. Nagyon nagy szükségünk van pénzügyi adományra, mert enélkül nem fogjuk tudni az árvíz utáni károkat helyreállítani és a macskáinkat szakszerűen ellátni. Támogatóink mindig nyomon követhetik munkánkat, ezt a támogatást elsődlegesen aggregátor vásárlására, neoprém gázoló ruhára-mert a víz nagyon hideg tud lenni, majd pedig fertőtlenítésre, festésre fordítanánk.

További információ és támogatás: https://www.macskahaz.czapary.org/tamogatas/