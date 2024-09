Üldözött vagy válságövezetekből származó keresztény fiatalok is részt vesznek a védekezésben

A Hungary Helps - Magyarország segít program támogatásával Magyarországon tanuló, üldözött vagy válságövezetekből származó keresztény fiatalok a magyarok iránt érzett hálájuk kifejezéseképpen önkénteskedve vesznek részt a gátakon az árvízi védekezésben – írta a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára csütörtökön a Facebook-oldalán.

Azbej Tristan bejegyzése szerint Magyarország elsőként indított állami programot a világban üldöztetést vagy súlyos nélkülözést szenvedő keresztények megsegítésére. A Hungary Helps Program keretében több mint kétmillió szenvedő emberhez juttattuk el a magyar emberek támogatását – írta, hozzátéve, hogy az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak elnevezésű programjuk keretében több száz, válságövezetből származó keresztény fiatalnak teszik lehetővé, hogy Magyarországon tanuljanak, és tudásukkal hazatérve megerősítsék közösségeiket.

„Ezek a fiatalok és közösségeik kivételes lehetőségnek tekintik ezt a programot, és nagyon hálásak Magyarországnak.”

„Úgy érezték, hogy most, amikor az árvíz miatt hazánkat vészhelyzet éri, a maguk módján akarják viszonozni a támogatásunkat, és önkéntesen jelentkeztek az árvíz elleni védekezésre. Az önkéntes segítségnyújtásukkal nemcsak a saját közösségeiket képviselik, hanem azt is megmutatják, hogy a segítség, az összefogás és az egymás iránti felelősségvállalás határokon túl is működik” – fogalmazott az államtitkár.

Kapcsolódó tartalom Ingyenes Árvízvonal: 06 80 204 240

Azbej Tristan szerint megható volt azt tapasztalni, ahogy a hitük miatt szélsőségesek által támadott szíriai, iraki, pakisztáni és a kaukázusi konfliktus által sújtott örmény fiatalok az árvízi védekezés során a magyar emberekkel vállvetve, homokzsákokat pakolva, gátakat erősítve dolgoztak, hogy hozzájáruljanak otthonaink megóvásához. „Ez az együttműködés nemcsak a fizikai munka miatt jelentős, hanem mert ezáltal ők is részeseivé váltak annak az összefogásnak, amely a magyar közösségek és a keresztény szolidaritás erejét mutatja meg veszélyhelyzetek idején.”

„Szívből köszönjük nekik ezt a példaértékű szolidaritást”

– írta az államtitkár.

Kiemelt kép: Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KIM) üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)