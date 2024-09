Szentendre felkészült az árvíz elleni védekezésre

A Duna áradása miatti rendkívüli helyzetről, az önkormányzat és a vízügy által megtett intézkedésekről tartott sajtótájékoztatót csütörtök délután Fülöp Zsolt polgármester és Gresz István, a szentendrei vízügyi munkálatokat irányító szakember. Elhangzott, péntekről szombatra virradóan várható az áradás csúcspontja, mintegy 70 centméterrel a jelenlegi 680 centiméteres vízszint felett, majd lassú, a gátakat próbára tevő apadásra lehet számítani.

Szentendre felkészült az árvízre, mindent megtettünk, amit megtehettünk. Lehetnek persze meglepetések, de azok elhárítására is igénybe veszünk majd minden rendelkezésünkre álló eszközt – mondta Fülöp Zsolt polgármester a csütörtökön délután tartott Duna-parti sajtótájékoztatón.

„Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani a védekezésben résztvevőknek, a vízügynek, a honvédségnek, a rendőrségnek, a katasztrófavédelemnek, a városi szolgáltatónak, a Pest Megyei Kutató Mentő Szolgálatnak, a polgármesteri hivatal munkatársainak, és annak a nagyszámú önkéntesnek, akik nélkül ma biztosan nem lennénk készen a védelmi munkákkal”

– fogalmazott.

Fülöp Zsolt elmondta, továbbra is nagy szükség van az önkéntesek segítségére, ezért azt kérte a szentendreiektől, illetve a segíteni akaróktól, hogy jelentkezzenek a városi ügyfélszolgálaton telefonon vagy e-mailben, mert nagy szükség van rájuk az esetleges váratlan események kezelésében, illetve a gátak figyelésében.

A Szentendrére látogatóktól pedig azt kérte, bár jó idő lesz a hétvégén, az árvízi helyzetre való tekintettel mégse látogassanak a városba, vagy ha mégis, akkor a magasabban fekvő utcákat vegyék célba, ne a Dunapartot, mert akadályozzák az ottani védelmi munkákat.

A Dunakorzót csütörtök déltől egyébként is lezárták, oda csak a helyben lakók és a védelmi munkálatokban résztvevők léphetnek be.

Fontos, hogy a védmű tetején haladó szentendrei kerékpárutat ugyancsak lezárták, ezért most ott kerékpározni nem lehet, ezért bringával nem érdemes Szentendrére látogatni. Annál is inkább fontos a kerékpározók fegyelmezett magatartása, mert jelenleg is folyamatosan élő erőkkel kell védeni a gátakat a fegyelmezetlen kerékpárosoktól, akik a tiltást figyelmen kívül hagyva haladnak a gáton, akadályozva az árvízi védekezést.

Gresz István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) megbízott munkatársa szintén a Dunakorzó szabad elérhetőségének fontosságát hangsúlyozta a védelmi munkálatok megkönnyítése érdekében. Arról is beszélt, hogy az ő feladatuk a munkálatok összehangolása, szervezése, a felvetődő műszaki problémák megoldása.

„A 2013-ra megépült mobilgát nagyszerűen betölti szerepét, védi a várost. Így ezen a szakaszon különösebb teendő nincs, mindössze figyelő szolgálatra van szükség”

– mondta a vízügyi szakember. Majd hozzátette, a városban vannak olyan partszakaszok, ahol különböző megoldásokkal védekeznek az ár ellen, önkéntesek segítségével.

Végül arra kérte a szentendreieket, hogy amennyiben bármilyen gyanúra okot adó jelenséget – vízfolyás, szivárgás – látnak, jelezzék, mert négy vízügyi szakember várja a jelzéseket, és gyorsan kivizsgálja az esetet. Ha pedig valamilyen intézkedésre van szükség, azonnal megteszik.

Hangsúlyozta, az igazi munka a tetőzés után kezdődik, hiszen a maximális vízszint várhatóan csak lassan apad, így a hosszabb terhelés miatt a gátak átázhatnak, szivároghatnak. Jelenleg 680 centiméteren áll a Duna szintje, a várható csúcs péntekről szombatra virradóan áll majd be, 750 centiméter körüli szinten, és több napig tart majd az apadás.